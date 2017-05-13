Скончался экс-президент Финляндии, начавший репатриацию финнов из СССР

Бывший президент Финляндии Мауно Койвисто скончался в госпитале Мейлахти в Хельсинки в возрасте 93 лет, сообщает канцелярия действующего главы государства Саули Ниинисте.

«Мауно Койвисто умер 12 мая 2017 года в госпитале Мейлахти (в Хельсинки). Ему было 93 года», — говорится в сообщении.

В последние годы Койвисто страдал от болезни Альцгеймера и поэтому нечасто появлялся на публике.

Койвисто родился в 1923 году, стал девятым президентом Финляндии в 1982 году и оставался на этом посту два срока — до 1994 года. Именно при Койвисто началась репатриация в Финляндию ингерманландских финнов, проживавших в СССР. На его правление пришлось также вступление страны в ЕС, которое он поддержал.