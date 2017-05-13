На Играх исламской солидарности состоялся первый полуфинал женского гандбольного турнира.

Сборная Азербайджана обыграла Узбекистан со счетом 42:24 и вышла в финал. Соперником будет либо Турция, либо Камерун. Матч между этими командами состоится сегодня в 13:30.

Напомним, на предварительной стадии играли эти же четыре команды. После кругового турнира Азербайджан, одержавший три победы, занял 1-е место и получил право играть в полуфинале с четвертой командой, коей оказался Узбекистан.

Таким образом, сборная Азербайджана по гандболу гарантировала себе как минимум серебряную медаль.