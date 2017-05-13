США предложили странам помощь в борьбе с масштабным вирусом

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США заявило о готовности оказать техническую поддержку и помощь в борьбе с «программой-вымогателем» WannaCry.

В сообщении говорится, что тип вредоносного программного обеспечения, заражающего компьютер и ограничивающего доступ к нему, пока не получит вымогаемые средства, известен как Ransomware.

Отмечается, что в марте был выпущен патч, предназначенный для устранения технической уязвимости перед этим вирусом. Установка патча помогает защитить операционную систему от этой угрозы, сообщили в министерстве.

«Мы активно обмениваемся информацией, связанной с этим событием, и готовы оказать техническую поддержку и помощь, в случае необходимости, нашим партнерам, как в США, так и на международном уровне», — говорится в сообщении.

Ранее «Лаборатория Касперского» зафиксировала около 45 тыс. попыток заражения программой-шифровальщиком в 74 странах по всему миру. Отмечалось, что наибольшее число попыток заражения наблюдается в России.