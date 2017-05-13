В МНБ тратили на своих агентов десятки миллионов манатов

В рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего начальника Антитеррористического центра СНБ, генерал-майора Эльчина Гулиева и полковника Азера Мехтиева стала известна сумма, которую в МНБ тратили на свою агентурную сеть.

Согласно обвинительному акту, на «9-ю статью расходов» Антитеррористического центра каждые 10 месяцев с 2011 по 2015 год выделялось 8,3 миллиона манатов, 2,03 миллиона долларов и 450 тысяч евро.

Установлено, что из средств, направленных на контразведывательные операции, было присвоено 5,14 миллионов манатов и 1,3 миллиона долларов.