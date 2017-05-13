Преступник открыл огонь в доме престарелых в США

Неизвестный открыл стрельбу в доме престарелых в населенном пункте Киркерсвилл (Штал Огайо, США), убив двух работников заведения и начальника местного отдела полиции. Об этом передает Associated Press.

В местную полицию поступил вызов о вооруженном человеке на улице, и страж порядка выехал на проверку. Позднее он передал по радио, что видит подозреваемого, после чего связь прервалась.

Позднее его обнаружили мертвым на территории дома престарелых. Также преступник убил двух сотрудниц заведения, после чего застрелился.

Убитый полицейский, 36-летний Эрик Дисарио, занял свой пост всего три недели назад. У него остались шестеро детей, его жена ждет седьмого ребенка.