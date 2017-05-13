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В Турции переносят древнюю гробницу азербайджанского правителя

 

650-летняя гробница-мавзолей Зейнал-бека, находящаяся в непосредственной близости от плотины Ылысу на реке Тигр в юго-восточной Турции переносится в новый культурный парк Хасанкейф.

Как передают турецкие СМИ, мавзолей спасают от водохранилища, под водами которого вскоре окажется древний город Хасанкейф с его уникальными памятниками, окажутся утерянными предметы культурного наследия с тысячелетней историей. Пострадает также один из ценных памятников, в частности, 600-летний минарет мечети Ар-Ризк, которая расположена в пещере, относящейся к неолиту – новому каменному веку. В результате строительства плотины вода поднимется до середины минарета. 

В рамках проекта по переезду, созданного два года назад Главным управлением государственных гидротехнических сооружений (DSİ) и утвержденного Советом по сохранению природных ресурсов Диярбакыра, 1100-тонная старинная конструкция перевозится сразу и целиком.

Специально для перевозки мавзолея была создана новая дорога длиной 2 километра и шириной 25 метров.

Сложнейшая операция по перемещению 1100-тонной старинной конструкции началась рано утром и завершится ближе к вечеру.

Мавзолей Зейнал-бека один из самых красивых исторических памятников на городском кладбище древнего города Хасанкейф, история которого насчитывает 10 тыс. лет, отмечает Vesti.az.

Зейнал-бек был любимым сыном Узун Гасана из азербайджанской династии Ак-Коюнлу, правившей в 15-ом веке. Он погиб в сражении при Отлукбели в 1473 году, когда войско Узун Хасана проиграло битву янычарам. Усыпальница украшена уникальной плиткой.

Город расположен на берегу реки на пересечении торговых путей и занимал стратегически важное географическое положение в Месопотамии. Большую роль в городе играла торговля. Богатство, заработанное на торговле, отразилось на архитектуре зданий и благосостоянии города. На протяжении многовековой истории город видел много цивилизаций.

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