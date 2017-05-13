Накануне в социальных сетях и в целом ряде СМИ прозвучали имена так называемых агентов МНБ, разоблаченных во время следственных мероприятий по делу генералов расформированной спецслужбы.

В Азербайджане по сей день не принят закон о люстрации, и обнародование имен агентов и доверенных лиц вступает в противоречие с национальным законодательством и является уголовно преследуемым деянием. С первого взгляда, обнародование имен из агентурной сети спецслужб в материалах уголовного дела вызывает массу вопросов к следователям. Действительно ли имена агентов были включены в обвинительный акт по делу арестованного генерала МНБ, экс-главы Антитеррористического центра Эльчина Гулиева?

Haqqin.az обратился к собственным источникам в спецслужбах Азербайджана. Как сообщили нашему порталу компетентные источники в спецслужбах, речь идет не о субъектах агентурной сети, а о личных доносчиках и доверенных лицах экс-министра Эльдара Махмудова и его ближайшего окружения.

К примеру, якобы разоблаченный агент МНБ – правозащитник Эльчин Бехбудов не входил в агентурную сеть и априори не мог состоять на службе в качестве секретного сотрудника, ибо являлся отставным майором военной контрразведки Особого управления и пенсионером МНБ. Сотрудник спецслужб не может состоять в агентурной сети, и это является вымыслом журналистского сообщества. Э.Бехбудов был личным доносчиком и доверенным лицом Эльдара Махмудова.

Таким образом, после определенных уточнений, внесенных спецслужбами, становится ясно – речь идет не о засекреченной агентурной сети и секретных сотрудниках, задействованных в оперативной деятельности, а лишь о доверенных лицах и доносчиках прежнего руководства спецслужб, вовлеченных в незаконную деятельность и внутриполитическую борьбу.