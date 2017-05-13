В Кабуле произошел взрыв, есть жертвы

В столице Афганистана произошел мощный взрыв, в результате которого погибли несколько человек, передает Reuters.
Уточняется, что жертвами стали не менее двух государственных служащих.
Еще несколько человек получили ранения.
В столице Афганистана произошел мощный взрыв, в результате которого погибли несколько человек, передает Reuters.
Уточняется, что жертвами стали не менее двух государственных служащих.
Еще несколько человек получили ранения.
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