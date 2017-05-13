Авторитетная британская газета Independent опубликовала большой материал о Баку, порекомендовав своим читателям обязательно посетить этот город, имеющий «потрясающую современную архитектуру» и самую красивую сеть станций метро, передает haqqin.az.

Поездка в Азербайджан благодаря новой системе ASAN e-visa позволяет гражданам 81 страны, включая Великобританию, Австралию и США, быстро получать визу по электронной почте, пишет автор статьи.

Баку располагается вокруг естественной бухты на полуострове, выступающем в Каспийское море. Лучший участок набережной предназначен для отдыха и развлечений. В Национальном парке, на широкой пешеходной набережной много солнца, пространства для бега, езды на велосипеде и роликовых коньках. Здесь есть колесо обозрения, торговый центр Park Bulvar. Independent рекомендует дойти до конца бульвара, чтобы побывать на площади Государственного флага и флагштоком с флагом, являющийся одним из крупнейших в мире. Рядом спортивно-концертный комплекс «Кристалл Холл», построенный для Евровидения 2012.

В 2015 году валюта Азербайджана – манат - подешевела вдвое по сравнению с британским фунтом. В результате сейчас в Баку туристы могут позволить себе питаться как королевская семья. Закажите столик в каменном сводчатом зале во Дворце Ширваншахов, который является и музеем, и рестораном. Закажите свежий гранатовый сок и компот из фейхоа, послушайте традиционную азербайджанскую музыку, устройте праздник на двоих. На все это вам будет трудно потратить даже 85 манатов (40) фунтов, отмечает Independent.

50 гяпик (23 пенни) - это все, что нужно для поездки на фуникулере в Баку от берега моря до трех поразительных современных зданий, известных как Пламенные башни.

Обойдите сувенирные лавки в Старом городе, побывайте в чайхане и кальянных. Выпейте азербайджанский чай из грушевидных хрустальных стаканчиков.

Как пишет автор материала, тысячи местных жителей заканчивают свой день прогулкой по улице Низами (Торговая). Это пешеходная зона, окруженная посольствами, резиденциями. И это еще и место для ночных перекусов. Британцам рекомендуют обязательно попробовать донер в лаваше.

Упоминается и о том, что Баку - древний центр ковроткачества. Так что вы можете приобрести здесь ковер. Цены на большие ковры начинаются от 1000 AZN (460 фунтов), но торг уместен, особенно если вы берете несколько изделий. Рекомендуется покупать ковры в магазине при Музее ковров. В Старом городе можно найти дешевые ковры, сделанные в Пакистане, а потом еще ждать день или два для экспортного свидетельства, позволяющего вывезти изделие. А в Музее вы получите сертификат в тот же день.

Привлекает автора материала и сеть станций бакинского метрополитена, а также подземные пешеходные переходы (в большинстве своем с эскалаторами!). Это позволяет в один день осмотреть множество достопримечательностей.

Отдельного упоминания заслужил Центр Гейдара Алиева – шедевр британского архитектора Захи Хадид. Это потрясающее здание внутри и снаружи, отмечается в публикации.

Independent рекомендует попробовать азербайджанскую кухню: долму, плов, шашлыки, хлеб, испеченный в тендире.

Ну и наконец… кошки в Старом городе. ЮНЕСКО назвала Старый город Баку (İçərişəhər) - объектом Всемирного наследия в 2000 году. В его стенах есть достаточно достопримечательностей, чтобы изучать их целый день. Это Девичья Башня, Мечеть Джума, общественные бани, Дворец Ширваншахов и т.д.. «Но его наиболее фотогеничными обитателями являются местные кошки, бездельничающие на балконах и каменных ступеньках…», - отмечает автор статьи.