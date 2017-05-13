В полуфинале Рафаэль Агаев победил малазийца Шармендрана Рагхонатана со счетом 5:0 и вышел в финал.

Финальные поединки начнутся в 18:00.

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В четвертьфинальном поединке Рафаэль Агаев победил аравийца Султана Аль Захрани со счетом 7:2 и пробился в полуфинал.

Причем по ходу боя наш каратист получил травму и уступал со счетом 1:2. К счастью, все закончилось благополучно, и он продолжает борьбу за золото.

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Сегодня на Играх исламской солидарности начались соревнования по каратэ.

Особое внимание приковано к выступлению нашей живой легенды, чемпиона мира и Европы Рафаэля Агаева.

Он выступает в весовой категории до 75 кг и в первом поединке победил турка Эрмана Элтемура. После победы Рафаэль поднял руку турецкого каратиста в знак уважения к сопернику.

В четвертьфинале его соперником будет аравиец Султан Аль Захрани.