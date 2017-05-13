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Евросуд еще раз об оккупации Арменией Карабаха языком документов

Автор: Рауф Керимли, собкор 

В Азербайджане, да и во многих других странах, услышав о каком-либо вердикте Европейского суда по правам человека, сразу интересуются суммой компенсации, назначенной ЕСПЧ, не пытаясь даже анализировать это решение. Между тем, материалы дел зачастую содержат важные подробности, имеющие политическую и правовую подоплеку. Так случилось и с делом «Грачья Мурадян против Армении» (no. 11275/07), касающимся смерти армянского солдата в Карабахе в результате плохого обращения со стороны командиров.

11 мая на заседании правительства Армении было принято решение о выплате 50000 евро правопреемникам погибшего в Карабахе военнослужащего, гражданина Армении Сурена Мурадяна. В качестве правопреемника выступает отец погибшего Грачья Мурадян. Ранее, в ноябре 2016 года, Евросуд по правам человека удовлетворил жалобу отца солдата и обязал Республику Армения выплатить ему компенсацию.

Истец утверждает, что было нарушено право солдата на жизнь, а также на справедливое судебное разбирательство.

А теперь самое интересное: слушания по делу проходили в «степанакертской резиденции» суда общей юрисдикции Сюникской области Армении (!). Виновные установлены не были. По официальной версии, военнослужащий умер от малярии. Однако отец в качестве причин смерти указывает на применение физического насилия: его пытали заместитель командира военчасти и начальник артиллерии, но они избежали наказания.

ЕСПЧ коммуницировал дело и поинтересовался у Республики Армения, почему солдат из Армении проходил службу в Нагорном Карабахе. По словам адвоката Мурадяна Мушега Шушаняна, правительство ответило, сославшись на некий договор, заключенный в 1994-ом году, которого, по словам адвоката, не существует. Отметим, что даже если и был бы какой «документ», то он имел бы ничтожную силу, ведь Азербайджан не давал согласия на пребывание на своей территории армянских солдат.

Кстати говоря, это далеко не первое дело в ЕСПЧ, в материалах которого фигурирует «степанакертская резиденция» Сюникского суда Армении, что фактически в очередной раз доказывает оккупацию Карабаха Арменией.

Можно вспомнить, к примеру, жалобы Араика Заляна, Размика Саргсяна и Мусы Серобяна (жалобы №№36894/04 и 3521/07). Эти солдаты, призванные в армянскую армию, служили в воинской части, размещенной в Карабахе. В этой части произошло убийство. Следствие вела военная прокуратура Армении, судебный процесс проходил все в том же Сюникском суде Армении. И потому ЕСПЧ признал именно Армению виновной в нарушении прав заявителей.

В 2007 году Евросуд принял решение по жалобе «Арутюнян против Армении» (№36549/03), где речь шла об убийстве гражданина Армении его сослуживцами – тоже гражданами Армении, проходившими срочную службу в военной части на оккупированной территории Азербайджана. Следствие и суды от относились к юрисдикции Армении и именно ее ЕСПЧ назвал ответственной.

Таким образом, в международной судебной практике растет число вердиктов, в которых Армения называется агрессором. Ереван же, соглашаясь с решениями все того же ЕСПЧ и выплачивая присужденную компенсацию, тем самым признается в оккупации азербайджанских территорий.

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