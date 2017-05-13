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«Будто Диана Гаджиева поет в итальянском ресторане!» Сергей Притула об участнице Евровидения от Азербайджана

Автор: Виолетта Алиева, собкор 

Приближается финал Евровидения в Киеве, в котором примет участие и азербайджанская певица Dihaj (Диана Гаджиева). Как известно, в первом полуфинале она успешно выступила, получив путевку и в финальную стадию. Однако ее выступление, как и выступления других исполнителей, понравились далеко не всем в Украине. Известный украинский телеведущий и автор шоу "Вар'яти" Сергей Притула, который в этом году вел национальный украинский отбор на песенный конкурс Евровидение-2017, прокомментировал выступление Дианы Гаджиевой и других участников полуфинала.

Диана Гаджиева

Как известно, по итогам полуфинала 9 мая дальше прошли Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр и Бельгия.

Притуле понравилась участница конкурса из Польши. Однако не за исполнение песни, а за телосложение, достоинства которого он смачно описал.

Коснувшись участника от Кипра, Притула отметил, что "песню киприоту писал тот же автор, что в свое время "Эйфория" для Лорин. Но лучше бы он этого не делал. Я уже насчитал три песни, из которых стырено по куску мелодии».

Что касается азербайджанской участницы Дианы Гаджиевой, то, по его мнению, девочка как будто «где-то в итальянском ресторане поет. Там тоже на досках мелом пишут: паста, лазанья, фетучини... Мать-перемать!!!! Конь!!! На стремянке!!!! И какая теперь нафиг разница, о чем она поет?!!!! Ни о чем...».

Когда же речь зашла об армянской исполнительнице, Притула заявил буквально следующее: «Я очень люблю Армению! Ваша певица лучшая в мире! (На самом деле ни фига подобного, просто под дверью разговаривают с кавказским акцентом, я не понимаю, это Азербайджан уже вычислил где я живу, или армяне пришли заранее!). По длине и красоте косы армянка уже проиграла черногорцу :)))))! Если бы я жил с женщиной, которая сказала, что хочет спеть вот эту песню в караоке-баре, я бы развелся!».

В общем, и азербайджанской, и армянской исполнительницам на Евровидении досталось от известно весельчака Сергея Притулы.

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