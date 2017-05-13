Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) инвестируя в недвижимость, привлекает еще и мировые бренды. Об этом haqqin.az сообщили в ГНФАР в ответ на запрос, касающийся торгово-делового центра «Галерея Актер» в Москве, который является инвестиционным активом Госнефтефонда Азербайджана.

На этой неделе на московском рынке торговой недвижимости была заключена крупная сделка. Ритейлер H&M арендовал 5000 кв. метров в торгово-деловом комплексе «Галерея Актер» на Тверской улице в Москве. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе компании Cushman & Wakefield, которая осуществляет коммерческое управление объектом, уточнив, что флагманский магазин будет трехэтажным и откроется в мае 2017 года.

Как рассказали в пресс-службе, торгово-деловой центр «Галерея Актер» общей площадью порядка 18 300 кв. метров является инвестиционным активом Государственного нефтяного фонда Азербайджана.

По словам руководителя инвестиций в недвижимость фонда Руслана Алекперова, открытие флагманского магазина знакового международного бренда – это доказательство успеха долгосрочной продолжительной программы по репозиционированию здания.

Как пояснил руководитель отдела управления активами Cushman & Wakefield Семен Юрченко, ТДЦ «Галерея Актер»– комплекс, отвечающий современным стандартам качества.

Какие бренды, помогающие эффективно инвестировать, уже удалось привлечь ГНФАР?

Отвечая на этот вопрос haqqin.az, в Госнефтефонде отметили, что ГНФАР инвестирует в недвижимость, начиная с 2012 года.

«На данный момент в инвестиционном портфеле имеются шесть активов в таких городах как Лондон, Москва, Париж, Сеул, Токио и Милан. Ритейлерами в указанных объектах являются такие мировые бренды как Mikimoto, Christian Dior, Samsonite, Stockluk, Tocca», - сообщили в ГНФАР.

Кроме того, здесь отметили, что кроме мировых брендов, среди ритейлеров в объектах ГНФАР есть и локальные бренды.