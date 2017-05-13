Мамедов сколотил банду из российских чиновников

Правоохранительные органы в Дагестане выявили преступную группу, организовавшую канал нелегальной миграции иностранных граждан в Россию.

Как сообщили «АиФ Дагестан» в пресс-службе региональной прокуратуры, сотрудники ведомства направили в Советский районный суд города Махачкалы уголовное дело в отношении гражданина Азербайджана, обвиняемого в организации незаконного въезда иностранцев на территорию Российской Федерации по подложным документам.

«Прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Азербайджанской Республики Рахиба Мамедова», - отметил источник.

По словам собеседника издания, следствие полагает, что Мамедов для организации незаконного въезда граждан из Азербайджана на территорию России создал организованную группу, в состав которой вошли сотрудники управления ЗАГС города Махачкалы и отдела иммиграционного контроля управления Федеральной миграционной службы России по РД.

Они изготавливали поддельные свидетельства о заключении брака с гражданами России иностранцев, въезд которым на территорию страны был закрыт миграционными органами. На основании нотариально заверенных копий поддельных свидетельств о заключении брака в пограничные органы вносились представления об открытии въезда в страну.

С августа 2014 года по июль 2015 года участники группы организовали незаконный въезд на территорию России 10 иностранных граждан.