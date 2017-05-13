МИД Азербайджана считает информацию о намерении Армении объявить Шушу столицей «НКР» ярким примером попытки Армении аннексировать Нагорный Карабах. Как сообщил haqqin.az глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, это свидетельствует о деструктивной позиции Армении в вопросе урегулирования карабахского конфликта.
«Подобные действия Еревана могут оказать крайне негативное влияние на процесс переговоров по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликт», сказал он.
Напомним, что по данным проармянского российского сайта Regnum, марионеточный режим Нагорного Карабаха обсуждает проект переноса в Шушу парламента «НКР», за которым может последовать и окончательное перенесение столицы «НКР» в Шушу путем объединения ее с Ханкенди.