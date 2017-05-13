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«Золотые» скамейки Еревана

Автор: Отдел Армении 

Армянские СМИ обнародовали данные о многомиллионной афере с установкой в Ереване скамеек и мусорных баков.

По информации издания Armtimes, в 2015 году мэрия Еревана провела работы по установке в рамках благоустройства города 550 скамеек “ Ереван” и 600 впаянных мусорных баков, а в 2016 году 450 скамеек “ Ереван” и 300 мусорных  контейнеров и 310 мусорных баков.

Эти работы проводились производственным кооперативом “Никол Думан”, который работал по соглашению с мэрией. Скамейки “Ереван”стоят 165 тыс. драм, а мусорные баки – 78 тыс. драм. Если умножить стоимость на весь объем работ за 2015–2016 годы, то получается, что за два года компании “Никол Думан” мэрия заплатила 165 млн. драм.

Армянские СМИ отмечают, что данная компания связана с мэром Еревана Тароном Маргаряном. Руководит компанией дашнак Карлен Геворкян, который ранее занимал пост замминистра градостроительства.

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