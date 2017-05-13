«В Азербайджане может появиться военная база Турции. Местом дислокации называется Нахчыванская автономная республика». Об этом haqqin.az сообщил политолог Эльхан Шахиноглу.

В последнее время в политике некоторых российских провластных кругов чувствуется явная антизербайджанская направленность. Об этом, по мнению политолога, говорит история со статусом Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК), вопрос о котором все еще остается в подвешенном состоянии. Не менее показателен факт, когда 9 мая в Москве и Санкт-Петербурге во время массового шествия «Бессмертный полк» армянские участники провокационно поднимают «флаг» «НКР», а московская полиция вместо того, чтобы вывести провокаторов, отгораживает от них группу возмущенных азербайджанцев. Ну и, конечно, свидетельством антиазербайджанских настроений является решение России расширить возможности военной базы в Армении.

«Против кого всё это делается? – вопрошает Э.Шахиноглу. - Ответ на этот вопрос кроется в недавнем заявлении командующего армяно-российской объединенной группировкой генерала Андраника Макаряна. Армянский военачальник утверждает, что объединенная группировка войск якобы может участвовать в возможных боевых столкновениях на территории Азербайджана, то есть, на оккупированных территориях.

Хотя российские официальные лица уверяли, что объединенное группа войск отвечает за безопасность Армении, из слов армянского генерала следует, что они могут воевать и против Азербайджана. Самое странное, что никто из официальных лиц России - ни МИД, ни Минобороны России не прокомментировал это провокационное «заявление».

Озвучил ли Макарян правду или лжет, в любом случае, он провоцирует этим Азербайджан. Объяснение могут дать только официальные лица России, а они молчат. Из этого выходит, что провокация армянского генерала находит поддержку в Москве.

Баку всегда старался быть честен с Москвой, всегда учитывая региональные интересы России. Так, в отличие от Грузии и Украины, Азербайджан никогда не стремился к вступлению НАТО.

И как же отвечают на это определенные круги в российской элите? По моему мнению, если Ереван с молчаливого согласия Москвы и дальше будет проводить провокационную линию против Азербайджана, нам ничего не остается, как начать переговоры с Турцией о создании в Азербайджане, в том числе и в Нахчыване, военных баз, включая совместные с Северным альянсом учения вместе с Турцией и Грузией», - считает азербайджанский политолог.

В то же время турецкий военный эксперт контр-адмирал Сонер Полат подчеркивает, что азербайджано-турецкие учения не направлены против России или какого-либо другого государства.

«Азербайджан наш союзник, и мы вправе проводить с ним учения, тем более, что у нас с этой страной есть военное соглашение», - отметил он.

Рассматривая вопрос создания военной базы в Турции, контр-адмирал объяснил, что этот вопрос зависит от договоренностей между Анкарой и Баку. «Однако нельзя забывать, что Турция - член НАТО, и создание военной базы в других государствах должно быть обязательно одобрено руководством Альянса», - прокомментировал он.

Другой турецкий военный эксперт - генерал в отставке Наим Бабуроглу также не сомневается, что сегодня, как и на протяжении веков, отношения между Турцией и Азербайджаном активно развиваются.

«Азербайджано-турецкие военные связи сегодня находятся на высоком уровне, и если наши страны придут к соглашению о создании военных баз, то думаю, что это возможно», - подчеркнул он.

Некоторое время назад и высокопоставленный армянский дипломат Арман Навасардян заявил, что Турция намеревается создать в Нахчыване военную базу.

«Турецкая политическая мысль посылает в своем роде месседж, в первую очередь Армении и некоторым кругам в России. Говорится о том, что поскольку между Арменией и РФ установлено тесное военное сотрудничество, которое ассиметрично сотрудничеству Азербайджан – Турция, то Турция предлагает еще больше углубить сотрудничество с Азербайджаном и высказывает намерение относительно открытия в Нахчыване военной базы», - сказал он.

Отношения Баку и Анкары, сформулированные покойным азербайджанским лидером Гейдаром Алиевым как «два государства - одна нация» - столь тесны, что можно лишь задаваться вопросом, почему в Азербайджане турецкая военная база не появилась до сих пор? А ответ на него надо искать в плоскости ожидания Баку эффективности Москвы в разрешении нагорно-карабахского конфликта. То есть, надеясь на то, что Москва воздействует на своего стратегического союзника – Ереван – и будет способствовать восстановлению территориальной целостности, Азербайджан не решался откровенно усилить протурецкий или какой-то иной свой вектор. Но судя по последним действиям и заявлениям воинственно настроенных армянских генералов, угрожающих Азербайджану совместной российско-армянской военной группировкой, Баку фактически обозначил крайний предел своих ожиданий, после чего, надо полагать, попытается переломить положение в свою пользу иными действиями.