Синоптики обещают 25 градусов тепла

В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, сообщили Trend в субботу в Национальном департаменте по гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Ночью и утром в некоторых местах полуострова возможен дождь. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-15, днем - 20-25, в Баку ночью - 12-14, днем - 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 762 до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80, днем 50-55 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, утром местами туман. Однако днем, начиная с северных и западных районов, ожидаются грозовые дожди, вечером в некоторых местах интенсивного характера. Восточный ветер усилится.