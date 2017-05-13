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Пьяные москвичи убили бездомного и оставили его тело в лифте

 

Полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве бездомного, тело которого было обнаружено в лифте на северо-востоке Москвы. Об этом в субботу, 13 мая, сообщает телеканал «360» со ссылкой на московское управление МВД.

Тело 35-летнего мужчины пролежало в лифте жилого дома на Широкой улице несколько часов, пока его не обнаружили жильцы. Как установило следствие, перед этим убитый познакомился на улице с двумя мужчинами 1982 и 1983 годов рождения, которые затем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили его и бросили.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Ранее в Москве был задержан мужчина, который облил горючей жидкостью и поджег бездомную женщину. Женщина получила серьезные ожоги головы, шеи и рук и была доставлена в больницу.

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