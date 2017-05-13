Если посмотреть на фотографию президиума XXVII съезда КПСС (с 25 февраля по 6 марта 1986), мы увидим советский синклит власти на стыке двух эпох: пять рядов президиума во главе с Горбачевым, по левую руку от него Гейдар Алиев, справа Егор Лигачев и Николай Рыжков. Для советских телезрителей и западных советологов рассадка на съезде указывала ключевые фигуры власти.

Однако тот съезд примечателен не тем «как сели», а тем поворотом, который произошел после. Почему он считается переломным? Прежде всего, XXVII съезд, как оказалось впоследствии, подводил черту андроповским реформам. Этот съезд можно назвать пиковым достижением для СССР. В стратегическом плане волна модернизации, в которой непосредственную исполнительную роль играл Алиев, произвела должный эффект.

Андропов успел заложить идеи и стратегические направления (на съезде была принята новая программа КПСС). В плоскости экономики первая пятилетка 1980-х дала Горбачеву значительный буфер. Она оказалась практически пиковая по своим достижениям, и как показал дальнейший опыт, советское наследство «проедали» не менее пятнадцати лет, начиная с 1988-1989 года. Лишь в середине 2000-х только некоторые государства СНГ, среди которых алиевское детище – современный Азербайджан, покажут социально-экономические достижения сопоставимые с последними годами советских республик в составе СССР. Центральный доклад съезда «Об Основных направлениях экономического и социального развития СССР на 1986 - 1990 и на перспективу до 2000», который представил глава Совмина Н.Рыжков, практически стал последним примером индикативного планирования советской экономики. На основании решений того съезда следующие два-три года правительство Рыжкова-Алиева будет принимать важнейшие структурные документы для обеспечения роста советской экономики...

Волею судьбы, именно на этом «решающем» съезде годы брежневского правления названы Горбачевым периодом «застоя». Очевидно, что это был спланированный политтехнологический ход, учитывая, что оснований говорить о «застое» (не понятно - что понимать под этим термином?) не было. Однако в атмосфере витали флюиды ожидания «перемен» и Горбачев сумел стянуть их на себя риторикой, неожиданной в тот момент для конформистского большинства членов партии. То, что за этими новыми словами не стояло реального содержания, волновало не многих. К сожалению, поэтому в СССР произошла своеобразная оранжевая революция партийных элит: вскоре начинается так называемая «перестройка».

Спустя год, 27 января 1987 года состоялся знаменитый пленум ЦК КПСС «О перестройке и кадровой политике партии». В ходе него Горбачев изложил шесть основных признаков, характеризующих содержание перестройки:

- преодоление «застоя», соединение научно-технической революции с плановой экономикой;

- развитие демократии, социалистического самоуправления, расширение гласности;

- внедрение экономических методов управления;

- развитие и поддержка науки;

- приоритетность социальной сферы, улучшение быта и условий труда, медицинского обслуживания населения;

- активное продвижение в жизнь принципов социальной справедливости.

Если убрать из этого набора слова «демократия» и «гласность», ничего нового в этих тезисах в сравнении с андроповскими выступлениями не было. Более того, они фактически слово в слово повторили опубликованные и отчасти еще прорабатываемые постановления Политбюро и Совмина, которые выходили на обозрение граждан в период Андропова и Черненко. Тезисы о научно-технической революции и приоритетах социальной сферы фактически «вынуты» из управленческого багажа Гейдара Алиева. Заступив в зону ответственности Алиева, Горбачев наверняка понимал, что впоследствии оттеснит своего более талантливого, но менее амбициозного конкурента, и тем самым фактически предопределил их конфликт. В итоге правильные по смыслу слова превратились в демагогию, а реформы оказались обречены на провал.

Среди историков сложилось мнение о ряде ключевых параметров, которые воспроизводили и поддерживали работоспособность советской системы власти в ежедневном режиме. Один из таких показателей, так называемая «близость к телу» генсека, доступность высшего руководителя для сотрудников аппарата и нижестоящих должностных лиц. В отношении горбачевского окружения многие сходятся в констатации такого явления как «фаворитизм». Деление на своих и чужих и раньше было заметно, но не было столь остро проявлено, во всяком случае, не разрушало коллегиальный дух Политбюро. Разноцветие брежневских кланов и землячеств сменилось жестким расколом на два лагеря: «свои» и «чужие» по отношению к Горбачеву. Он практически сразу стал избавляться от представителей «старой гвардии» и сравнительно молодых потенциальных конкурентов типа Гейдара Алиева. Все началось с Романова. Затем настала очередь Громыко, его удалили с поста главы МИД, вместо него назначили Эдуарда Шеварднадзе. Затем настал черед Гришина, Кунаева. И наконец, Алиева. Это были люди, которые «держали спину ровно» и не заглядывали в рот Горбачеву с вопросом: «Чего изволите?»…

Наиболее влиятельным горбачевским фаворитом стал идеолог перестройки, к 1988 году член Политбюро ЦК КПСС Александр Яковлев. Бывший посол СССР в Канаде, затем руководитель влиятельного в советское время Института международной экономики и международных отношений РАН (ИМЭМО), он оказал крайне деструктивное влияние на характер правления Горбачева. Как пишет Крючков, «в 1990 году разведка получила из нескольких разных источников развединформацию в отношении Яковлева. В США считали, что он может проявить большую настойчивость в проведении прозападной линии в СССР, поэтому одному из представителей США было поручено встретиться и провести с Яковлевым соответствующую беседу. Таким образом, в конфликт вступали высшие интересы государства и контакты, весьма близкие с Горбачевым» (В.Крючков. Андропов, стр.90.)

О возможной вербовке Яковлева в США Крючков докладывал Горбачеву, однако тот считал эту информацию попыткой сил КГБ бросить через Яковлева тень предательства на Горбачева. К тому времени деятельность Яковлева вызывала все больше вопросов. К примеру, Горбачев отправлял свое доверенное лицо в командировки на переговоры с активно действующими национал-сепаратистами. Такая дипломатия была необходима Кремлю, но стала носить двусмысленный характер: Яковлев перестал доводить волю Политбюро до лидеров национал-демократических движений впроблемных республиках и они воспринимали его визит как одобрение. Такая ситуация сложилась в Вильнюсе с лидерами «Саюдиса» («Литовское движение за перестройку», сплотившее националистически и антикоммунистически настроенную интеллигенцию). Но наиболее провальной миссия Яковлева оказалась в мае 1988 года в Ереване. Там его визит восприняли как четкий жест одобрения Горбачевым действий армянских радикал-националистов за отделение Карабаха из состава Азербайджана.

Алиев мог наблюдать эту драму только со стороны, пытаясь короткими встречами и телефонными звонками донести до руководства глубину карабахской катастрофы, которая, как уже тогда стало многим понятно, потащила за собой всю страну…

Расчистив поляну в Политбюро, освободившись от уз временных тактических коалиций, Горбачев свой следующий аппаратный удар нанес по оппозиции в ЦК. В апреле 1989 года в ходе пленума Центрального Комитета 83 члена из 301-го подали вынужденные заявления об отставке. Среди них был и Алиев. Однако изгнание советского политика и лидера из рядов Политбюро случилось на два года раньше того апрельского пленума и было куда драматичнее. В мае 1987 года, сразу после дня рождения, Алиев перенес инфаркт. В последующие летние месяцы выходят последние постановления ЦК и Совмина (результат резолюций XXVII съезда КПСС), в подготовке которых принимал участие Алиев. Они касались вопросов реформирования Госплана, Госснаба, усиления роли Госкомитета по науке и технике, перевода ряда отраслей экономики на хозрасчет. В июле он уже начинает активно работать в больнице, но выходит на публику только 8 сентября, в ходе международной книжной ярмарки на ВДНХ. Во время сессии Верховного Совета СССР 19 октября 1987 года Громыко, Лигачев, Горбачев и Рыжков проводят отдельную встречу с Алиевым и убеждают его выйти из состава Политбюро и подать в отставку с должности вице-премьера (официально по состоянию здоровья). Опереться Алиеву было уже не на кого.

Таким образом, финал нахождения Алиева у руля хозяйственно-экономической власти Советского Союза совпал с финалом коллегиального правления в Советском Союзе, организованным «демократом» Михаилом Горбачевым. В результате через несколько лет это привело к краху всю страну.

Сравнительные данные экономики СССР: итоги андроповской и горбачевской команды

Экономические показатели 1985 1991 Золотой запас (тонн) 2500 240 Официальный курс рубля к доллару 0,64 90 Темпы роста советской экономики (%) +2,3 -11 Внешний долг (млрд. долларов) 25 103,9

Гейдар Алиев в сирийском кризисе: современность в контексте истории

Роль Алиева во внешней политике СССР на ближневосточном и азиатском направлении хорошо известна специалистам. Но теперь, спустя годы, об этом мало вспоминают. В данном случае мы коснемся только тех моментов, которые относятся к политике в отношении Сирии и Ближнего Востока.

В начале 1984 года Политбюро ЦК КПСС обсуждало доклад КГБ СССР, подготовленный для Юрия Андропова, о ситуации в Сирийской арабской республике. По информации советской разведки, между Хафезом Асадом (отцом нынешнего сирийского президента) и его братом Рифатом, возглавлявшим сирийскую службу секретной информации, возникло ожесточенное столкновение, которое могло привести к гражданскому конфликту в стране.

В Кремле, так же как и сегодня, не могли допустить смену режима или руководителя Сирии, являвшимся сторонником тесных отношений с Советским Союзом. Политбюро принимает решение послать Гейдара Алиева, курировавшего связи высшего руководства СССР со странами исламского мира, в Дамаск со специальной посреднической миссией. К сожалению, саму поездку были вынуждены отложить на месяц в связи с кончиной Андропова, однако миссия в итоге удалась. Как впоследствии рассказывал Гейдар Алиев, Хафез Асад в то время был не в лучшей форме по причине болезни, однако их встреча продолжалась рекордные восемь часов. Алиеву удалось убедить сирийского лидера пойти на ряд компромиссов и не доводить ситуацию до вооруженного противостояния. В результате братьям Асад удалось договориться: Рифат отправился в Европу. Проблема внутрисемейной борьбы за власть была решена на достаточно продолжительный период.

Роль восточной дипломатии Алиева в период его членства в составе Политбюро по-прежнему недооценена. Ряд западных изданий в тот период указывали, что Алиев единственный мусульманин (как писали тогда: "родился в шиитской семье в Нахичеване") в высшем органе советского управления, кто был полноценно осведомлен о процессах протекавших в поясе от Пакистана до Египта. Говорили также о возможном сценарии изменения вектора внешней политики Андропова, в котором Алиев должен был сыграть значимую роль. Как бы там ни было, Гейдар Алиев бывал с неафишируемыми дипломатическими миссиями в Египте, Ливии, Пакистане, Иордании, Ираке. В способности обсуждать деликатные вопросы на уровне глав этих государств, Алиева не мог затмить никто, включая признанного специалиста по Ближнему Востоку Евгения Примакова, к слову, действовавшего на высоком уровне дипломатии в более поздний период времени.

Теперь понятно, что фундамент для серьезных взаимовыгодных отношений независимого Азербайджана и Сирии был заложен еще в советский период Гейдаром Алиевым. В 1990-е и 2000-е годы эта "исламская линия" советской внешней политики Гейдара Алиева получила новое звучание. Отношения с Сирией развивались сравнительно ровно, даже с определенной нарастающей динамикой, естественно, не столь стремительно, как с другими важнейшими мировыми партнерами Баку, учитывая сложное геополитическое положение Сирии. В частности, летом 2010 года в рамках межправительственной комиссии Сирия-Азербайджан были достигнуты договоренности о подписании 20-летнего соглашение по закупкам азербайджанского газа. По условиям меморандума, Сирия планировала импортировать 1-1,5 млрд. кубометров азербайджанского газа в год транзитом через Грузию и Турцию, а на следующем этапе из Сирии поставлять и в другие арабские страны.

Сейчас эта информация воспринимается каким-то отдаленным эхом мирной жизни, но тогда, к рубежу 2012 года, планировалось даже объединение газопроводов между Турцией и Сирией, после чего и мог начаться экспорт азербайджанского газа в Сирию. Кстати, одна из конспирологических версий причин нынешнего конфликта исходит из того, что страны Персидского залива через свержение Асада планировали пробить "коридор" для нового газопровода в сторону Европы.

В итоге, оказавшись в изоляции, Сирия уже не могла рассчитывать на поддержку Баку. Азербайджан максимально дистанцировался от кризиса. В рамках периода непостоянного членства Азербайджана в Совбезе ООН (2012-2013 гг) официальные представители Баку заявляли о заинтересованности и поддержке мирного урегулирования ситуации в Сирии, но в то же время вынуждено поддерживали резолюции международного сообщества в отношении ситуации с правами человека в Сирии, которые, в свою очередь, являлись способом усилить санкции против Асада. Можно констатировать, что азербайджано-сирийские связи - один из примеров того, как потенциал возможных проектов двух стран торпедируется войной и навязанными конфликтами...

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Далеко не всегда представляется возможным определить степень эффективности той или иной политики, которую выбирает лидер. Трудно объективно и всесторонне проанализировать предполагаемые и сложившиеся издержки и побочные эффекты выбранной стратегии, детально спрогнозировать ожидаемые угрозы и вызовы от применения тех или иных ресурсов, задействованных лидером в гуще социально-экономических трансформаций в условиях давления политических конкурентов.

Поэтому совсем неудивительно, что дискуссии о роли Гейдара Алиева в процессе разработки, принятия и проведения в жизнь политических решений на различных уровнях власти – региональном и национальном в Азербайджане, глобальном, в масштабе Советского Союза – ведутся постоянно. И конечно, то огромное влияние, которое он оказывал на развитие советского общества и государства - все это оправданно продолжает привлекать внимание как специалистов, представляющих различные области знания, так и тех, кто осуществляет практическую политику в сегодняшнем неспокойном мире.