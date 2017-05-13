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В Турции перевернулся автобус с туристами 17 погибших; фото; видео

 

Микроавтобус с туристами попал в аварию в Турции, погибли 17 человек, сообщило местное телевидение.

Как сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Анталье, дипломаты выясняют, были ли среди жертв россияне.

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В курортной зоне Мармарис в провинции Мугла на юго-западе Турции перевернулся автобус с туристами. Есть погибшие, сообщает агентство Dogan.

На место инцидента направлены спасатели и бригады медслужбы.

Число погибших и другие подробности не сообщаются.

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