Микроавтобус с туристами попал в аварию в Турции, погибли 17 человек, сообщило местное телевидение.
Как сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Анталье, дипломаты выясняют, были ли среди жертв россияне.
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В курортной зоне Мармарис в провинции Мугла на юго-западе Турции перевернулся автобус с туристами. Есть погибшие, сообщает агентство Dogan.
На место инцидента направлены спасатели и бригады медслужбы.
Число погибших и другие подробности не сообщаются.
SON DAKİKA! Muğla'da tur midibüsü devrildi: 17 ölü...— Habertürk TV (@HaberturkTV) 13 мая 2017 г.
DHA muhabiri Cihan Kaya olay yerinden son durumu aktardı pic.twitter.com/MHuQV3emWb