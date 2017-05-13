Накануне Высокий суд Лондона постановил, что азербайджанский олигарх Фархад Ахмедов должен выплатить бывшей жене компенсацию в $600 млн. В свою очередь, миллиардер заявил, что не согласен с этим решением и не будет выплачивать деньги. Сумма компенсации, присужденная бывшей жене Ахмедова, стала одной из крупнейших при разводах в мире.

Вместе с тем, самым дорогим в истории до сих пор считается развод Алека Вильденштейна — французский миллиардер заплатил бывшей жене Джослин $3,8 млрд компенсации. Жены российских бизнесменов, как правило, куда скромнее в своих требованиях. В десятку самых дорогих разводов бизнесменов, кроме четы Ахмедовых, входят бывшие супруги Рыболовлевы.

Больше всего от своих бывших жен пострадал постоянный участник всевозможных списков богатейших людей планеты медиамагнат Руперт Мердок, который разводился трижды. Самым дорогим для него стал развод с третьей женой Венди Дэнг. После развода он остался ей должен $1,8 млрд. Чуть дешевле Мердоку обошелся развод с его второй женой Анной в 1997 году, когда он был вынужден выплатить ей компенсацию в размере $1,7 млрд.

Не понаслышке известный азербайджанцам бывший владелец «Формулы-1» Берни Экклстоун развелся с женой, которая была младше его на 28 лет, в 2009 году после 27 лет брака. Благодаря крупнейшей компенсации в 1,2 миллиарда долларов, Славика стала одной из богатейших женщин Великобритании.

Самый громкий бракоразводный процесс в мусульманском мире произошел в начале 1980-х годов. Саудовский бизнесмен Аднан Хашогги, в начале 1980-х годов считавшийся одним из богатейших людей планеты, заработал состояние на посредничестве в торговле оружием между США и Саудовской Аравией. В 1982 году он развелся со своей супругой, англичанкой по происхождению Сорайей, перешедшей в ислам. Размер компенсации составил $874 млн.

На пространстве СНГ самым дорогим бракоразводным процессом считается развод Дмитрия и Елены Рыболовлевых. Российский миллиардер достиг соглашения об условиях развода со своей бывшей женой в 2015 году, после семи лет тяжбы. Изначально швейцарский суд обязал Рыболовлева выплатить $4,5 млрд, однако затем сумма претензий была снижена до $603 млн, также в собственность экс-супруге передавалась недвижимость в Женеве. Спустя год после развода Елена Рыболовлева вошла в список Forbes богатейших бизнесменов России.

Если азербайджанский олигарх Фархад Ахмедов выплатит своей бывшей жене Татьяне предписанную судом компенсацию, то этот бракоразводный процесс тоже войдет в своеобразную книгу рекордов. По крайней мере, уже сейчас история этой тяжбы превратилась в одну из самых обсуждаемых тем во всем мире.