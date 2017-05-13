Подписаться на уведомления
 

Суд Нью-Йорка принял решение по делу Межбанка

Автор: Отдел информации 

Иностранные кредиторы не смогут предъявлять требований к активам Международного банка Азербайджана (МБА) в процессе добровольной реструктруризации зарубежных обязательств банка, говорится в сообщении МБА, поступившем в редакцию haqqin.az.

Соответствующее решение было принято Нью-Йоркским судом 12 мая 2017 года, на основе обращения Международного банка Азербайджана.

В сообщении отмечено, что МБА обратился в Нью-Йоркский суд с целью признания процесса реструктуризации зарубежных обязательств банка и предотварщения судебных исков со стороны иностранных кредиторов в отношении активов МБА.

«Наше обращение было обеспечено со стороны суда. Это показывает, что мы предпринимаем правильные шаги для успешного завершения процесса реструктуризации», - сказал председатель правления МБА Халид Ахадов, слова которого приводятся в сообщении.

Как сообщалось ранее, в рамках оздоровления Международного банка Азербайджана объявлена добровольная реструктуризация его обязательств. В результате реструктуризации долги банка в иностранной валюте, привлечённые у определённых финансовых институтов, будут напрямую переданы государству.

При этом, как отмечается, план реструктуризации будет осуществляться на основе договорённостей, достигнутых на общем собрании, с участием как минимум двух третей кредиторов.

До завершения процедуры передачи долгов правительству реализация валютных обязательств зарубежных кредиторов (за исключением оплаты процентов по сделкам для финансирования торговли) приостанавливается.

Что касается других обязательств банка, в том числе операций по всем вкладам юридических и физических лиц, как граждан страны, так и нерезидентов, то их исполнение будет продолжено в текущем режиме.

1239 просмотров


Старости
Китай о партии Ильхама Алиева
Китай о партии Ильхама Алиева эксклюзив, заявление посла Китая
Наша погода
Сегодня 23° / 14°
14 Май 23° / 15°
15 Май 24° / 14°
16 Май 20° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8509 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

Суд Нью-Йорка принял решение по делу Межбанка
Четыре страны, у которых уже есть золото Haqqin.az c полей Исламиады; обновлено
Олигарх Фархад Ахмедов не одинок в своем горе измены и разводы
В Турции перевернулся автобус с туристами 17 погибших; фото; видео
Азербайджанский боксер будет драться с Эрдоганом Haqqin.az c полей Исламиады
Опасный преступник сбежал из зала суда в Шамкире
Пьяные москвичи убили бездомного и оставили его тело в лифте
Если бы Гейдар Алиев стал президентом СССР взгляд из Москвы, статья третья
Первое золото Азербайджана на Исламиаде фото
Синоптики обещают 25 градусов тепла
«Золотые» скамейки Еревана
В Нахчыване будет создана военная база Турции? экспертные оценки
МИД Азербайджана о планах объявить Шушу столицей «НКР» эксклюзив
Мамедов сколотил банду из российских чиновников
Christian Dior на службе у Азербайджана эксклюзив
«Будто Диана Гаджиева поет в итальянском ресторане!» Сергей Притула об участнице Евровидения от Азербайджана
США массово вооружают Саудовскую Аравию Контракт на 300 миллиардов
Евросуд еще раз об оккупации Арменией Карабаха языком документов
Рафаэль Агаев вышел в финал Исламиады обновлено
Каспшик ведет переговоры в Карабахе
Independent: Езжайте в Баку, там фотогеничные кошки они о нас
В Кабуле произошел взрыв, есть жертвы
Град обрушился на Лянкяран
Имена личных доносчиков Эльдара Махмудова спецслужбы вносят ясность
Массовые аресты противников Мадуро
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться