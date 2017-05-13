Распространение вируса-вымогателя случайно приостановили

Распространение вируса-вымогателя WannaCry, поразившего десятки тысяч компьютеров по всему миру, удалось приостановить с помощью регистрации домена с длинным и бессмысленным названием. Об этом сообщает в субботу, 13 мая, The Guardian.

По данным газеты, «случайным героем» стал Дариен Хусс (Darien Huss) из охранной фирмы Proofpoint. Он обнаружил зашитое в коде вредоносной программы незарегистрированное доменное имя, на которое направлялись запросы.

Мужчина вместе с автором Twitter-аккаунта MalwareTechBlog решили приобрести домен, это стоило им менее 11 долларов. Сразу после этого они зафиксировали тысячи направляемых к нему в секунду обращений. «Я не знал, что регистрация домена остановит вредоносное ПО», — отметил автор блога. При этом он предупредил, что если хакеры изменят код, то вирус вновь начнет работать.

Как сообщил Хусс, зашитое в коде доменное имя — iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com. The Guardian предполагает, что оно должно было использоваться самими хакерами и только в крайнем случае.