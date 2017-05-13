Подписаться на уведомления
 

Тимошенко считает дело о госизмене Януковича политизированным

 

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что дело о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича является политизированным.

По словам Тимошенко, «то, как сегодня работает украинская власть, она, по сути, строит путь для оправдания Януковича». Тимошенко заявила, что «там нет ничего, что происходит правильно».

«Во-первых, политизировали это дело, и генпрокурор делает заявления о виновности Януковича, о виновности его окружения. Это первое основание, чтобы признать в Европейском суде это дело политически мотивированным. Потому что они не имеют права давать оценок, не имеют права политизировать процесс до вынесения приговора», — сказала она в эфире телеканала «112 Украина».

Во-вторых, как считает Тимошенко, нарушены все процедуры, которые «воспринимаются Европейским судом как правовые фундаментальные основополагающие».

«Нарушено все. Если Янукович будет лишен права на защиту, считайте, что это будет реабилитацией Януковича в европейских судебных инстанциях», — сказала политик.

Ранее Тимошенко обвинила президента Украины Петра Порошенко в нарушениях при проведении выборов в объединенных территориальных общинах.

369 просмотров


Старости
Китай о партии Ильхама Алиева
Китай о партии Ильхама Алиева эксклюзив, заявление посла Китая
Наша погода
Сегодня 23° / 14°
14 Май 23° / 15°
15 Май 24° / 14°
16 Май 20° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8509 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

На протесты в Венесуэле вышли старики
Трамп все же договорился с Лавровым Наша аналитика
Российские банки подверглись хакерским атакам
Борис Джонсон боится вмешательства России в выборы
Тимошенко считает дело о госизмене Януковича политизированным
Распространение вируса-вымогателя случайно приостановили
Суд Нью-Йорка принял решение по делу Межбанка
Четыре страны, у которых уже есть золото Haqqin.az c полей Исламиады; обновлено
Олигарх Фархад Ахмедов не одинок в своем горе измены и разводы
В Турции перевернулся автобус с туристами 17 погибших; фото; видео
Азербайджанский боксер будет драться с Эрдоганом Haqqin.az c полей Исламиады
Шамкирский беглец задержан заявление прокуратуры, обновлено
Пьяные москвичи убили бездомного и оставили его тело в лифте
Если бы Гейдар Алиев стал президентом СССР взгляд из Москвы, статья третья
Первое золото Азербайджана на Исламиаде фото
Синоптики обещают 25 градусов тепла
«Золотые» скамейки Еревана
В Нахчыване будет создана военная база Турции? экспертные оценки
МИД Азербайджана о планах объявить Шушу столицей «НКР» эксклюзив
Мамедов сколотил банду из российских чиновников
Christian Dior на службе у Азербайджана эксклюзив
«Будто Диана Гаджиева поет в итальянском ресторане!» Сергей Притула об участнице Евровидения от Азербайджана
США массово вооружают Саудовскую Аравию Контракт на 300 миллиардов
Евросуд еще раз об оккупации Арменией Карабаха языком документов
Рафаэль Агаев вышел в финал Исламиады обновлено
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться