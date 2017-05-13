Тимошенко считает дело о госизмене Януковича политизированным

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что дело о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича является политизированным.

По словам Тимошенко, «то, как сегодня работает украинская власть, она, по сути, строит путь для оправдания Януковича». Тимошенко заявила, что «там нет ничего, что происходит правильно».

«Во-первых, политизировали это дело, и генпрокурор делает заявления о виновности Януковича, о виновности его окружения. Это первое основание, чтобы признать в Европейском суде это дело политически мотивированным. Потому что они не имеют права давать оценок, не имеют права политизировать процесс до вынесения приговора», — сказала она в эфире телеканала «112 Украина».

Во-вторых, как считает Тимошенко, нарушены все процедуры, которые «воспринимаются Европейским судом как правовые фундаментальные основополагающие».

«Нарушено все. Если Янукович будет лишен права на защиту, считайте, что это будет реабилитацией Януковича в европейских судебных инстанциях», — сказала политик.

Ранее Тимошенко обвинила президента Украины Петра Порошенко в нарушениях при проведении выборов в объединенных территориальных общинах.