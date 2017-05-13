Борис Джонсон боится вмешательства России в выборы

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон считает, что Россия может попытаться повлиять на итоги досрочных парламентских выборов в Соединенном Королевстве, которые пройдут 8 июня. Об этом он заявил в интервью газете The Telegraph.

«Я думаю, что такая опасность вполне реальна», — сказал министр, отвечая на вопрос о вероятном вмешательстве российской стороны. «Мы уверены, что президент России Владимир Путин сделал это в Америке, совершенно очевидно, что он сделал это и во Франции. В западных Балканах были попытки грязного вмешательства, поэтому мы должны быть бдительными», — заявил Джонсон.

Главу МИД также спросили, может ли Москва рассчитывать на улучшение отношений с Лондоном, если лейбористы во главе с Джереми Корбиным придут к власти. По мнению Джонсона, российская сторона обрадуется, если получит контроль над резиденцией премьер-министра, расположенной на Даунинг-стрит, 10.