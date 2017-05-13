Подписаться на уведомления
 

Российские банки подверглись хакерским атакам

 

Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России (ФинЦЕРТ) зафиксировал массовые рассылки банкам вредоносного программного обеспечения, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«ФинЦЕРТ зафиксировал массовые рассылки банкам вредоносного программного обеспечения первого и второго типа. Вместе с тем, фактов компрометации ресурсов кредитных организаций не зафиксировано», — сказали в ЦБ.

Ранее бывший сотрудник агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, ныне скрывающийся в России, обвинил ведомство в косвенной причастности к масштабной кибератаке, произошедшей накануне.

По его словам, хакерские инструменты, созданные агентством, стали причиной глобальных последствий, которые ощутили на себе пользователи десятков стран мира, в том числе несколько сотен пациентов больниц.

200 просмотров


Старости
Китай о партии Ильхама Алиева
Китай о партии Ильхама Алиева эксклюзив, заявление посла Китая
Наша погода
Сегодня 23° / 14°
14 Май 23° / 15°
15 Май 24° / 14°
16 Май 20° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8509 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

На протесты в Венесуэле вышли старики
Трамп все же договорился с Лавровым Наша аналитика
Российские банки подверглись хакерским атакам
Борис Джонсон боится вмешательства России в выборы
Тимошенко считает дело о госизмене Януковича политизированным
Распространение вируса-вымогателя случайно приостановили
Суд Нью-Йорка принял решение по делу Межбанка
Четыре страны, у которых уже есть золото Haqqin.az c полей Исламиады; обновлено
Олигарх Фархад Ахмедов не одинок в своем горе измены и разводы
В Турции перевернулся автобус с туристами 17 погибших; фото; видео
Азербайджанский боксер будет драться с Эрдоганом Haqqin.az c полей Исламиады
Шамкирский беглец задержан заявление прокуратуры, обновлено
Пьяные москвичи убили бездомного и оставили его тело в лифте
Если бы Гейдар Алиев стал президентом СССР взгляд из Москвы, статья третья
Первое золото Азербайджана на Исламиаде фото
Синоптики обещают 25 градусов тепла
«Золотые» скамейки Еревана
В Нахчыване будет создана военная база Турции? экспертные оценки
МИД Азербайджана о планах объявить Шушу столицей «НКР» эксклюзив
Мамедов сколотил банду из российских чиновников
Christian Dior на службе у Азербайджана эксклюзив
«Будто Диана Гаджиева поет в итальянском ресторане!» Сергей Притула об участнице Евровидения от Азербайджана
США массово вооружают Саудовскую Аравию Контракт на 300 миллиардов
Евросуд еще раз об оккупации Арменией Карабаха языком документов
Рафаэль Агаев вышел в финал Исламиады обновлено
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться