Российские банки подверглись хакерским атакам

Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России (ФинЦЕРТ) зафиксировал массовые рассылки банкам вредоносного программного обеспечения, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
«ФинЦЕРТ зафиксировал массовые рассылки банкам вредоносного программного обеспечения первого и второго типа. Вместе с тем, фактов компрометации ресурсов кредитных организаций не зафиксировано», — сказали в ЦБ.
Ранее бывший сотрудник агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, ныне скрывающийся в России, обвинил ведомство в косвенной причастности к масштабной кибератаке, произошедшей накануне.
По его словам, хакерские инструменты, созданные агентством, стали причиной глобальных последствий, которые ощутили на себе пользователи десятков стран мира, в том числе несколько сотен пациентов больниц.