Американский президент Дональд Трамп принял в Белом доме министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Глава российской дипломатии стал первым представителем правительства РФ, которого Трамп принял после своей инаугурации. А до этой встречи Лавров провел переговоры со своим американским визави, госсекретарем Рексом Тиллерсоном. О чем шла речь в Вашингтоне, о чем смогли договориться две стороны?

Кого и как снимать

Российские СМИ обошла забавная сценка. Перед встречей с Тиллерсоном американские журналисты спросили Лаврова, знает ли он об увольнении главы ФБР Джеймса Коми. "Его уволили? Да вы шутите" - парировал министр. Судя по его едва заметной улыбке, он, конечно, знал о том, что Трамп снял Коми, а его реплика касалась самой реакции директора ФБР, который узнал о своем увольнении из прессы и посчитал эту новость розыгрышем.

Уход Коми между тем стал самой обсуждаемой темой в США. Мне, проработавшему в США около десяти лет корреспонденту, не доводилось встречаться с подобного рода увольнениями без предупреждения. Так вел себя когда-то Б. Ельцин, министры которого узнавали о том, что остались без дел из сообщения ТАСС. С другой стороны, эта отставка рассматривается и в контексте нынешних конфликтных отношений Америки и США, продолжающегося расследования в Конгрессе вмешательства Москвы в американскую избирательную кампанию.

О том, что отношения эти напряжены, свидетельствует и другая деталь. В большой американской прессе разгорелись споры о том, допустимо ли публиковать фотографии, на которых Трамп пожимает руку Лаврову - они были размещены на сайте МИД РФ. Дело в том, что на встречу американские журналисты допущены не были, и местные СМИ вынуждены были использовать российские фото.

Журналисты газеты The Washington Post даже жаловались на то, что они "вынуждены полагаться на российские источники" при освещении событий вокруг Трампа. В соцсетях сразу же появились теории заговора: якобы Трамп скрывает свое общение с представителями России, опасаясь американских СМИ. Официальный представитель МИД известная Мария Захарова даже назвала в Фейсбуке происходящее "медиафренией".

В Арктику через Вашингтон

Но какими бы ни были пересуды в американской прессе и предшествовавшие встрече политические катаклизмы, в США сам факт того, что Лаврова принял Трамп, очень важен. Эта встреча заранее не анонсировалась, в отношении нее в Москве не было даже слухов. Предполагалось, что глава МИД на следующий день после праздника Победы вылетит на Аляску, где в эти дни проходит заседание Арктического совета, а потом вернется в Москву.

Но встреча в Белом доме вряд ли была чистым экспромтом, такие вещи все же заблаговременно готовятся. Значит, прием Трампом был тщательно законспирирован. Правда, точно ли он состоится, Лавров мог и не знать до последней минуты. Впрочем, пресс-служба президента Путина также сообщила о том, что он примет посетившего Москву госсекретаря Тиллерсона в последний момент. Теперь Дональд Трамп, вероятно, решил ответить России таким же знаком вежливости. Но вернемся к Лаврову.

Своими переговорами в Вашингтоне (встреча с Трампом продолжалась около 40 минут) он был весьма доволен. Он назвал представителей нынешней администрации "людьми дела".

По замечанию Лаврова, диалог России и США сейчас "свободен от идеологизированности, которая была характерна для администрации Обамы", а администрация Трампа — и сам президент, и госсекретарь "хотят договариваться".

Слова министра стали новым уколом в адрес Обамы, который, как считают в Москве, довел отношения с США до ужасающего состояния и одновременно сигналом команде Трампа о том, что Кремль отнюдь не потерял надежду на нормализацию этих отношений при новом хозяине Белого дома.

Сирия - территория войны и ... надежды

Некоторая основа для оптимизма у российских руководителей действительно есть. Взаимодействие России и США в Сирии вышло из глухого тупика, в котором оно находилось в последние месяцы. Ракетный удар "Томагавками" по базе сирийской правительственной армии, осуществленный по команде Трампа, не привел к резкой эскалации и не поставил мир на грань Третьей мировой войны. В Москве решили, что Трампу нужно было продемонстрировать силу во внутриполитических интересах и на повторную силовую акцию он уже не решится.

Сирия стала ключевым пунктом переговоров Лаврова как с Тиллерсоном, так и с Трампом. Обсуждалась в первую очередь идея создания в этой стране "четырех зон деэскалации". Российская дипломатия довольно умело дала понять американцам, что при проработке этого вопроса она лишь развила предложения США, которые высказывал и сам Трамп, и Тиллерсон, а потом конкретизировала их на встрече в Астане по сирийскому урегулированию в начале мая. Таким образом, по этим зонам у Вашингтона возражений в принципе быть не могло.

Одна из этих зон будет создана на Голанских высотах и предполагается, что обеспечением ее безопасности наряду с США и Иорданией займется Израиль - эта тема будет обсуждаться в ближайшие дни во время визита в Москву израильского премьера Биньямину Нетаньяху.

Зная о противодействии и США, и Израиля экспансии Ирана в Сирии, российский министр, по некоторым данным, заверил своих собеседников в Вашингтоне, что в районах деэскалации не будут находиться ни иранские военные, ни бойцы "Хезболлы". Хотя, конечно, гарантировать выполнение этой договоренности с Ираном Россия на сто процентов не может.

Комментируя само общение с Лавровым и, в частности, обсуждение на ней сирийского вопроса, Трамп назвал встречу "очень-очень хорошей".

Что же касается другой зоны напряженности - юго-восточных районов Украины, то насколько можно понять, обсуждение этого конфликта на встречах Лаврова в Вашингтоне носило чисто символический характер. Ни Трамп, ни Путин в этой сфере не видят никакого прогресса, который мог бы принести им политические дивиденды, хотя обсуждать Украину на ближайшем саммите им, конечно, придется.

Как жить дипломатам без загородных дач?

Неожиданно Лавров довольно много времени на пресс-конференции по итогам переговоров уделил вопросу, связанному с собственностью России в США. Речь идет о судьбе двух территорий (назовем их условно "дачами") в Нью-Йорке и в штате Мэриленд под Вашингтоном. В декабре прошлого года президент Обама закрыл доступ российским дипломатам в эти загородные дачи и российский МИД квалифицировал эту меру как незаконную экспроприацию.

Автор этих строк бывал на даче под Вашингтоном, расположенной в живописной местности рядом с заливом Чесапик-бей на Атлантическом побережье страны. Там проводили свои выходные и каникулы сотни российских дипломатов - обширная территория позволяла заниматься спортом, ловить рыбу и устраивать пикники.

Москва тогда не стала принимать ответных мер, ожидая выборов и надеясь уладить этот "имущественный спор" с администрацией Дональда Трампа. Никакого прогресса за три с половиной месяца новой администрации достигнуто не было и сейчас в российской столице стали поговаривать о неких "зеркальных мерах". Американских представителей теоретически могут лишить дипломатической дачи в Серебряном бору Москвы, здания англо-американской школы и даже резиденции американского посла в Спасо-хаусе на Арбате. Впрочем, в "отъем" резиденции никто всерьез не верит, потому что такая силовая акция против особняка, ставшего уже символом Америки в России, будет означать дипломатическую войну, которую команда президента Путин с "людьми дела" из Вашингтона явно хотела бы избежать.

Вопрос собственности, конечно, также будет обсуждаться на личной встрече Путина и Трампа - после визита С. Лаврова это можно утверждать определенно - которая состоится в начале июля на полях саммита G20 в немецком Гамбурге. В Москве после получения новости об этой договоренности вздохнули с облечением. Учитывая большое влияние "ястребов" в США, которые стремятся проводить политику сдерживания России, причем не просто продолжающееся, а с каждым месяцем набирающее всю большую силу обсуждение предполагаемого "российского следа" в Конгрессе, опасность того, что Белый дом согласится лишь на короткую встречу "на ногах" между двумя лидерами в Гамбурге, была достаточно высокой.

Встреча без "вакханалии"

Этого удалось избежать. Общение в Гамбурге будет полновесным, а до него Путин и Трамп будут поддерживать отношения по телефону. Важно и то, что как выразился Лавров, в Вашингтоне стороны не касались "вакханалии"- тема о пресловутом "российском влиянии на внутреннюю политику США".

Но в самой американской столице "вакханалия" продолжается. СМИ связывают увольнение директора ФБР Джеймса Коми не только с ролью, которую тот сыграл в расследовании незаконной служебной переписки Хиллари Клинтон, но и с тем, что он руководил расследованием причастности России к выборам. Как отмечает телеканал CNN, Коми лишился должности из-за того, что никогда не предоставлял гарантии верности президенту, а также в связи с тем, что при нем ускорилось расследование, касающееся возможных связей предвыборного штаба Трампа с Россией.

В этих условиях нормализация отношений между Россией и Америкой, неплохую почву для которой подготовил своим визитом в Вашингтон Сергей Лавров, будет очень долгим и непростым процессом, независимо от личной заинтересованности президентов в лучших отношениях. Остается лишь надеяться, что "люди дела" в обеих столицах будут продолжать тянуть воз двусторонних отношений даже по столь бугристой дороге, и в конечном итоге, куда-то его выведут.