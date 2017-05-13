На протесты в Венесуэле вышли старики

В столице Венесуэлы Каракасе и других городах страны тысячи пожилых людей вышли на улицы в знак протеста против действий властей и усугубления экономического кризиса, сообщает BBC.

Полиция применила перцовый газ, а также заблокировала доступ к главной улице.

Отмечается, что протестующие применяли силу и требовали уважения от полиции.

Венесуэла столкнулась с острой нехваткой предметов первой необходимости, включая медикаменты.

Считается, что пожилые люди особенно пострадали от кризиса в системе здравоохранения