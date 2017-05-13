Цепная авария в Баку

Баку столкнулись несколько автомобилей, есть пострадавший. Как сообщает Report, инцидент зафиксирован в Насиминском районе.

Водитель автомобиля Lada Priora, двигаясь на высокой скорости по проспекту Бюльбюля, потерял управление и врезался в BMW и Lexus, стоящие на обочине на пересечении с ул. Башира Сафароглу, а затем в проезжающий Chevrolet.

В результате ДТП Lada Priora деформировалась, водитель получил травмы и был госпитализирован.

Происшествие расследуется сотрудниками Дорожно-патрульной службы.