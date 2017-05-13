В весовой категории до 52 кг у женщин Назакят Азизова уступила в финале Ирем Коркмаз и стала серебряным призером.

Бронза у Гюльданы Алмуханбетовой (Казахстан) и Мерьям Муссы (Алжир).

Таким образом, в дзюдо у Азербайджана на данный момент два золота и два серебра.

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На Играх исламской солидарности Азербайджан завоевал первые медали в дзюдо.

В финале женской весовой категории до 48 кг натурализованная спортсменка из Монголии Базаррагчаа Эрденебат принесла Азербайджану золото, победив другую нашу дзюдоистку Айшу Гурбанлы.

Бронзу здесь завоевала марокканка Вафае Идрисси Чорфи. Всего в этом весе соревновались пять дзюдоисток.

В финале весовой категории до 60 кг у мужчин наш Орхан Сафаров встречался с турком Бекиром Озлу и одержал победу на последних секундах схватки.

Бронзу в этом весе завоевали Отар Бестаев из Кыргызстана и Дийорбек Урозбоев из Узбекистана.

Отметим, что в зале Спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева присутствуют президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер.

На данный момент в активе сборной Азербайджана 3 золота, 2 серебра и 1 бронза. Золото, помимо Эрденебат и Сафарова, завоевал стрелок Руслан Лунев. Серебро наряду с Гурбанлы выиграла стрелок Шафаг Амрахова. Бронза у штангистки Сабины Азимовой.