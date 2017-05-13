Латвия отгородится от Белоруссии стеной

Латвия построит на границе с Белоруссией заграждение длиной 120 км для борьбы с нелегальными иммигрантами и другими нарушителями границы. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

В этом году республика занимается разработкой технического проекта обустройства латвийско-белорусской границы. Работы по возведению заграждения длиной 120 км начнутся в 2018 году. По прогнозам МВД, общая стоимость этого проекта составит €9,6 млн.

Как ранее сообщил начальник Государственной службы пограничной охраны Латвии Нормундс Гарбарс, высота забора на границе с Белоруссией составит не ниже двух метров. Он будет построен с использованием как минимум трех вариантов конструкции ограждения, включая металлическую и колючую проволоку.