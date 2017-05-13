Иорданский араб напал на полицейского в Иерусалиме

Офицер полиции в Израиле застрелил мужчину, который ранил его ножом.



«В Иерусалиме неизвестный атаковал полицейского с ножом в руках, успев ударить его несколько раз. Полицейский вступил с ним в схватку и несмотря на ранения, сумел вытащить своё оружие и нейтрализовать нападавшего», — сообщается в Twitter израильской полиции.



Исполнитель атаки опознан как 57-летний подданный Иордании, несколько дней назад въехавший в еврейское государство.

Отметим, что в Иордании проживает крупная палестинская диаспора.