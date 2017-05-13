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В Иране предотвращен теракт

 

Иранские службы безопасности предотвратили теракт, который готовила в стране одна подрывная группировка; в ходе спецоперации изъято большое количество взрывчатки, передает РИА Новости со ссылкой на сайт министерства разведки Ирана.

"В ходе специальной и тщательно проведенной операции удалось разузнать о планах одной террористической группировки, действовавшей против революции и намеревавшейся осуществить взрыв, и нарушить их", - отмечается в сообщении. По информации министерства, в ходе антитеррористического рейда конфискованы взрывчатые вещества.

В сообщении не указано, где и когда проводилась операция. Министерство также не называет группировку, отмечая что она "шпионила в пользу иностранных сил".

Сообщение о предотвращении теракта появилось за несколько дней до президентских выборов в Иране, проведение которых намечено на 19 мая.

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