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В Стамбуле требуют превратить "Айя-Софию" обратно в мечеть

 

В Стамбуле большая группа мусульман совершила намаз у собора Святой Софии, потребовав превратить его обратно в мечеть. Об этом сообщает Hurriyet.

Отмечается, что группа мусульман подошла к зданию собора утром 13 мая. В настоящее время здание является музеем, а не христианским собором, однако после завоевания Константинополя в нем несколько веков располагалась действующая мечеть.

По данным издания, акцию провела организация Anatolia Youth Association (AGD). В своей молитве они призвали превратить музей обратно в мечеть. Акция прошла в день взятия Константинополя и превращения собора в мечеть.

С постройки в 537 году и до 1453 года собор Святой Софии был православным храмом, в котором находился патриарх Константинополя. С момента завоевания города Османской империей собор стал мечетью. Лишь в 1935 году собор было решено превратить в музей, оставив элементы как христианства, так и ислама.

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