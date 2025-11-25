Белый дом: Никакой больше помощи Украине. Россия должна дать добро

США понимают, что мирный план «должен быть согласован с Россией», заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, США по решению Дональда Трампа прекратили финансирование российско-украинской войны. Планов организации встречи Трампа и Владимира Зеленского в данный момент нет. Вашингтон надеется, что Россия одобрит предлагаемый план урегулирования, а сам Трамп проявляет «достаточную гибкость» в обсуждении его условий. Левитт подчеркнула, что переговоры с Россией и Украиной идут в интенсивном режиме и будут продолжены. Трамп, по ее словам, настроен оптимистично относительно возможности завершения российско-украинской войны. В документе остается лишь «пара пунктов», над которыми работа еще продолжается.

*** 22:30 Украинские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что в обновленной версии американского мирного плана больше не предусматривается жесткое ограничение численности украинской армии. Также отмечается, что из проекта исключен вопрос амнистии за действия, совершенные в ходе российско-украинского конфликта. Эти изменения, как указывается, отражают результаты последних консультаций и замечаний украинской стороны. В то же время телеканал CBS сообщил со ссылкой на американского чиновника, что министр армии США Дэниел Дрисколл, участвовавший в переговорах по Украине в Женеве, может в ближайшее время отправиться в Россию или встретиться с российскими представителями в другом месте. Предполагается, что такие контакты станут следующими шагами в обсуждении параметров возможного мирного соглашения.

*** 22:00 Несмотря на публичный оптимизм, «переговоры были напряженными», сказал знакомый с воскресными обсуждениями источник, получивший анонимность для обсуждения переговоров. «Американская сторона не хотела отклоняться от текста плана, одобренного россиянами, — сообщил он. — Однако украинцы продолжали указывать на неприемлемые части плана, и в итоге некоторые изменения все же были внесены». Хотя команда Трампа заявляла, что первоначальный набор предложений был разработан с учетом пожеланий как Украины, так и России, Киеву показали план лишь после того, как его базовая структура уже была сформирована. Трамп также установил срок до этого четверга для согласия Украины, пригрозив прекратить помощь и передачу разведданных Киеву. ЕС также был отстранен от первоначальной разработки мирного плана, который предполагал выделение Европой 100 миллиардов долларов из замороженных российских активов на восстановление Украины, при этом территории, наиболее нуждающиеся в восстановлении, оставались бы под фактическим контролем России. План также предусматривает, что США получат 50 процентов прибыли от восстановительных работ.

*** 21:29 Окружение украинского лидера Владимира Зеленского предостерегает его от визита в Вашингтон, поскольку опасается новой ссоры с президентом США Дональдом Трампом, пишет Financial Times. По данным издания, некоторые в окружении Владимира Зеленского посоветовали ему остаться в Украине, чтобы избежать риска новой перепалки, которая могла бы подорвать ход мирных переговоров. При этом, как отмечает издание, пока непонятно, хочет ли Дональд Трамп получить подпись Владимира Зеленского под его мирным планом как знак одобрения соответствующей инициативы.

*** 20:03 Из мирного плана Дональда Трампа в ходе переговоров убрали пункт об использовании замороженных в Европе российских активов на нужды украинской армии, пишет Bloomberg. В первоначальной версии плана предполагалось выделение около $100 млрд в Фонд восстановления Украины, откуда половину дохода получали бы США, а остальные средства уходили бы на американо-российские проекты.

*** 18:50 Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что представленный США проект плана по Украине «будет дорабатываться» с учетом позиций России, Украины, Европы и самих Соединенных Штатов. По его словам, Москва получила от США «сигнал о готовности провести очную встречу и начать обсуждение плана», однако «конкретных договоренностей о таких переговорах пока нет». Ушаков отметил, что многие положения американского плана, с которым Кремль уже ознакомился, выглядят для России «приемлемыми». При этом он подчеркнул, что Москва знакома и с появившимися сообщениями об европейском плане по Украине, однако считает этот вариант «неконструктивным» и «неприемлемым для российской стороны».

*** 18:35 Советник главы Офиса президента Украины Александр Бевз заявил, что первоначальный вариант мирного плана из 28 пунктов был существенно переработан после переговоров в Женеве. «Украина обсудила с США каждый пункт предложенного плана. Плана из 28 пунктов в том виде, в котором его все видели, больше не существует. Часть пунктов была изъята, часть - изменена. Ни одно замечание украинской стороны не осталось без реакции», - написал Бевз в Facebook. Советник главы ОП добавил, что вокруг встречи возникло значительно больше конспирологических выдумок, нежели реальных выводов, подчеркнув, что переговоры прошли конструктивно, несмотря на попытки манипуляций. Ранее Axios сообщал, что украинский лидер Владимир Зеленский согласился использовать план Трампа в качестве основы для переговоров, потому что понимал, что «не может позволить себе его отклонить».



*** 17:48 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация возвращается из Женевы, где они обсуждали с американцами план окончания войны, разработанный в США. «Я жду полноценного доклада сегодня вечером о ходе переговоров в Женеве и ключевых акцентов партнеров. По итогам докладов будем определяться по дальнейшим шагам», — добавил Зеленский. «Продолжим координироваться с Европой и другими партнерами в мире. Рассчитываем на достижение нужных результатов, и я благодарен всем, кто с Украиной», - подчеркнул глава украинского государства. Глава Европейского совета Антониу Кошта после неформальной встречи лидеров ЕС в Луанде (Ангола) заявил, что «мирные переговоры получили новый импульс. Вчерашняя встреча в Женеве между США, Украиной, институтами ЕС и европейскими представителями отметила значительный прогресс». США и Украина сообщили европейским союзникам, что их двусторонние переговоры были конструктивными, а по ряду вопросов удалось достичь продвижения, отметил он. «Мы приветствуем этот шаг вперед. Некоторые вопросы еще предстоит решить, но направление позитивное», — дал оценку этому Кошта. Портал Axios пишет, что команда президента США Дональда Трампа ознакомила президента Украины Владимира Зеленского с проектом «мирного плана» еще на прошлых выходных по телефону. По информации издания, Зеленскому зачитали разработанный спецпредставителем главы Белого дома Стивеном Уиткоффом и зятем Трампа бизнесменом Джаредом Кушнером вместе со спецпредставителем Кремля Кириллом Дмитриевым план во время встречи с секретарем СНБО Рустемом Умеровым в США. На встрече также присутствовал высокопоставленный катарский чиновник, у которого хорошие отношения с посланниками США, Умеровым и президентом РФ Владимиром Путиным. Американцы учли некоторые предложения Умерова, а тот предложил набрать Зеленского. «Они разговаривали и пытались зачитать президенту пункты плана, но сделать это по телефону нереально», — рассказал украинский чиновник, который решительно возражал против плана и того, как он был представлен. Американцы закончили эту встречу в приподнятом настроении, ожидая, что украинцы согласятся с условиями плана. Уиткофф планировал отправиться в Турцию в среду, чтобы обсудить план прямо с Зеленским, но эта встреча не состоялась. Вашингтон посчитал, что украинцы отказываются участвовать в реализации плана. Министру армии США Дэниелу Дрисколлу поручили официально представить план Зеленскому лично в Киеве в четверг и убедить его согласиться. Идею отправить Дрисколла подал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Если переговоры пройдут успешно, Трамп и Зеленский могут встретиться на этой неделе или в начале следующей, сообщают источники. 23 ноября в Женеве прошли обсуждения «мирного плана» между представителями США, Украины, Великобритании, Франции и Германии. Окончательный вариант будет согласован непосредственно на встрече президента Украины Владимира Зеленского и Трампа. По данным Reuters, которое ссылается на американского чиновника, предварительные переговоры, похоже, были «продуктивными и даже убедительными».

* * * 14:57 Президент США Дональд Трамп прокомментировал в своей соцсети Truth Social ситуацию с переговорами об окончании войны в Украине. «Неужели это правда возможно, что в мирных переговорах между Россией и Украиной настал большой прогресс??? Не верьте, пока не увидите, но что-то хорошее, вероятно, происходит», — написал Трамп. Пока переговоры идут между представителями Украины, США и европейских стран. В Кремле говорят, что никакого плана Москва официально пока не получала.

* * * 14:16 Красными линиями для Киева на переговорах являются официальное признание захваченных Россией территорий, ограничения на оборону Украины и ограничения на будущие союзы Киева, заявил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, выступая на саммите «Крымской платформы» в Швеции. Об этом сообщает Reuters. Эти позиции давно озвучиваются Украиной, однако они противоречат предложениям, содержащимся в плане США по завершению российско-украинской войны, представленном Киеву на прошлой неделе. Стефанчук также подчеркнул, что членство в ЕС и НАТО должно быть элементом гарантий безопасности Украины и любого мирного плана. Тем временем Институт изучения войны (ISW) сообщает, что в России формируют общественное мнение, призывающее не соглашаться на компромисс в рамках «мирного плана» США и Европы, в то же время российская армия не прекращает давление в Донецкой области. Недавний обстрел Славянска корректируемыми авиационными бомбами (КАБ) указывает на подготовку к возможной попытке захвата города. Российские официальные лица в последние дни продолжали отвергать любой мирный план, включая первоначально предложенный США 28-пунктовый план, одновременно обозначая максималистские цели. Аналитики отметили заявление заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова от 22 ноября, в котором он подчеркнул, что Кремль не может отступить от требований российского президента Владимира Путина. По последним сводкам ISW о ситуации на линии фронта, российские войска продвинулись в нескольких районах, в частности в восточной и южной частях Лимана, а также к югу от Ямполя. Российское военное командование может отдавать приоритет наступательным операциям в Донецкой области. Однако эксперты отмечают, что реальные сроки, в течение которых россияне потенциально смогут захватить всю Донецкую область, скорее всего, будут более длительными, чем ранее прогнозировалось. В случае, если российская армия сможет использовать силы, задействованные по всей линии фронта с 15 августа, исключительно для боевых действий в Донецкой области, аналитики прогнозируют, что РФ сможет рассчитывать на успех в попытке захвата Донбасса не ранее августа 2027 года.

* * * 12:58 Первоначальная версия мирного плана США по Украине имела явно пророссийский характер и продвигалась вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Издание отмечает, что госсекретарь США Марко Рубио смог скорректировать план в пользу Украины во время прошедших переговоров в Женеве, пишет The Economist.

При этом сам Рубио выглядел недостаточно осведомленным: сначала он звонил встревоженным сенаторам, утверждая, что план является российским документом, а спустя несколько часов заявил, что документ все-таки разработан США. The Economist сообщает, что благодаря вмешательству Рубио удалось временно снять дедлайн к Дню благодарения (27 ноября) и угрозу прекращения доступа Украины к американской разведке и жизненно важным вооружениям. В публикации подчеркивается, что главным сторонником первоначальной пророссийской версии плана был Джей Ди Вэнс, который лично представил ее украинской стороне. Вэнс, по данным издания, снова пытался подорвать отношения между США и Украиной: он звонил Зеленскому, чтобы изложить условия плана, а документ был передан через его знакомого Дэна Дрисколла. The Economist также отмечает, что симпатии президента Дональда Трампа, как и у Вэнса, склоняются в сторону России, при этом он проявляет равнодушие к Украине. Перед женевскими переговорами Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский «может продолжать сражаться изо всех сил», если соглашение не будет достигнуто, и пожаловался в соцсетях на отсутствие благодарности со стороны украинского руководства за усилия США.

* * * 11:57 Президент США Дональд Трамп не углубляется в детали плана прекращения войны России и Украины. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника.

«Ему говорят: «я попробую заключить сделку». И он отвечает: «отлично, посмотрим, что получится сделать». Вот уровень его погруженности в вопрос. Все время царит полный хаос, так как даже разные части Белого дома не знают, что происходит. Это стыд», - заявил собеседник издания. Другой источник издания сказал, что администрация Трампа «не считает свой план незыблемым». По его словам, украинцам «дали понять, что есть пространство для переговоров». При этом Вашингтон хочет заключения соглашения в ближайшее время. «Угроза приостановки американской помощи очень серьезная», - добавил чиновник. 23 ноября в Швейцарии завершились встречи украинской делегации с европейскими партнерами и американской делегацией, на которых обсуждались шаги по прекращению войны. Ранее агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что представители Вашингтона и Киева в ходе переговоров в Женеве намерены согласовать последние детали американского проекта плана урегулирования конфликта. В то же время РБК-Украина со ссылкой на источники пишет, что посетившая Киев на прошлой неделе делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом пригрозила Украине полностью прекратить поставки оружия и разведданных в случае отказа от принятия «плана Трампа» до 27 ноября. «Обрезаем все. В первый день визита их риторика была очень жесткая, правда, потом она немного смягчилась», - рассказал информированный источник. Этот ультиматум изданию подтвердили и другие собеседники. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что поскольку «Украина теряет территории», то День благодарения 27 ноября «является подходящим моментом для Киева согласиться на мирное соглашение». Россиянам при этом он пригрозил новыми «очень мощными» санкциями.

* * * 10:26 США обвинили Украину в передаче СМИ «негативных деталей» мирного плана Дональда Трампа. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на источники, отметив, что вопрос поднимался во время переговоров в Женеве.