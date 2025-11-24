Трамп моментов не упускает

Президент США Дональд Трамп поделился итогами телефонного разговора с главой Китая Си Цзиньпином. По словам американского лидера, собеседники обсудили российско-украинскую войну, борьбу с фентанилом, торговлю соей и другими сельхозпродуктами, а также достигли «важной сделки» для американских фермеров.
«Я провел очень хороший телефонный разговор с президентом Китая Си Цзиньпином. Мы обсудили множество тем, включая ситуацию в Украине и России, фентанил, сою, другие сельскохозяйственные продукты и т.д. Мы достигли хорошей и очень важной сделки для наших великих фермеров — и она будет только улучшаться. Наши отношения с Китаем крайне крепки!
Этот звонок стал продолжением нашей крайне успешной встречи в Южной Корее три недели назад. С тех пор обе стороны добились значительного прогресса в поддержании актуальности и точности наших соглашений. Теперь мы можем сосредоточиться на общей картине. В этой связи президент Си пригласил меня посетить Пекин в апреле, на что я согласился, и я в ответ пригласил его в Соединенные Штаты с государственным визитом позже в этом году. Мы согласились, что важно часто поддерживать коммуникацию, и я с нетерпением этого жду», - подчеркнул президент США.
Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Центральное телевидение Китая.
«Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом», — говорится публикации. Главы государств, в частности, обсудили российско-украинскую войну.
Си Цзиньпин подчеркнул поддержку всех усилий, направленных на достижение мира. Он также выразил надежду на то, что стороны продолжат «сглаживать свои разногласия», а «справедливое, прочное и обязывающее» мирное соглашение будет достигнуто как можно скорее, чтобы «решить коренную причину этого кризиса».
В конце октября президент США Дональд Трамп сообщил, что хочет привлечь Китай к урегулированию войны России и Украины. До этого Трамп хотел обсудить с Си Цзиньпином возможность повлиять на Россию «с помощью нефти, энергетики или чего-то еще». МИД Китая в ответ заявил, что «принуждение и давление не решат проблему».
Также, сообщило китайское телевидение, одной из тем обсуждений было «возвращение» Тайваня в состав Китая, что «является важной частью послевоенного международного порядка».