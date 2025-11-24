USD 1.7000
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...

Индусам запретили поставлять айфоны в Россию

24 ноября 2025, 20:26

Американская корпорация Apple ужесточает контроль за поставками смартфонов из Индии, чтобы предотвратить их реэкспорт в Россию и другие страны, где компания официально не работает. Как сообщает индийское издание MoneyControl, официальные дистрибьюторы предупредили местных ритейлеров о высоких штрафах за активацию iPhone иностранными SIM-картами в течение 90 дней после покупки. Особое внимание уделяется новейшей 17-й серии смартфонов.

В рассылке для продавцов указано, что в случае обнаружения использования устройств с зарубежными SIM-картами «на вашу торговую точку будет наложен высокий штраф, а код магазина может быть заблокирован в соответствии с политикой».

Apple прекратила официальные продажи техники в России вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину, одновременно ограничив работу Apple Pay и других сервисов. Несмотря на официальный уход компании с российского рынка, новые модели iPhone продолжают поступать в страну через параллельный импорт и частных поставщиков.

Согласно данным MoneyControl, экспорт iPhone из Индии достиг в октябре $1,6 млрд, составив почти треть от общего объема экспорта смартфонов и около 40% от всего экспорта электроники. Опрошенные изданием аналитики оценивают долю неофициальных поставок в 3–5% от общего объема, причем почти половина этих устройств направляется в Россию. Среди других ключевых направлений «серого» экспорта называются страны Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, где отмечается повышенный спрос и более высокая потенциальная прибыль.

