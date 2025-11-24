Бомбят украинские города, гибнут люди

В Одессе слышны взрывы, город под атакой беспилотников, сообщают телеграм-каналы. Пишут о мощном взрыве в районе теплоэлектростанции.

В результате обстрелов российскими войсками Херсонской области Украины погибли три человека, еще трое получили ранения. Об этом сообщает прокуратура области.

По ее данным, российские войска 24 ноября обстреляли населенные пункты региона с применением минометов, дронов и артиллерии, включая реактивную.

Отмечается, что в результате российских атак три человека погибли, трое получили ранения. Среди пострадавших - 17-летний подросток, который подорвался на противопехотной мине.

Кроме того, повреждены частные дома и помещения сельскохозяйственного предприятия в области.