USD 1.7000
EUR 1.9587
RUB 2.1501
Подписаться на уведомления
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Новость дня
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...

Бомбят украинские города, гибнут люди

обновлено 21:45; видео
24 ноября 2025, 21:45 2758

В Одессе слышны взрывы, город под атакой беспилотников, сообщают телеграм-каналы. Пишут о мощном взрыве в районе теплоэлектростанции.

Город частично остался без электричества.

*** 20:36

В результате обстрелов российскими войсками Херсонской области Украины погибли три человека, еще трое получили ранения. Об этом сообщает прокуратура области.

По ее данным, российские войска 24 ноября обстреляли населенные пункты региона с применением минометов, дронов и артиллерии, включая реактивную.

Отмечается, что в результате российских атак три человека погибли, трое получили ранения. Среди пострадавших - 17-летний подросток, который подорвался на противопехотной мине.

Кроме того, повреждены частные дома и помещения сельскохозяйственного предприятия в области.

Россию атаковали беспилотники: сильные взрывы
Россию атаковали беспилотники: сильные взрывы видео
01:58 1396
Вице-премьер: Кыргызстан - часть русского мира. Кыргызы думают на русском языке
Вице-премьер: Кыргызстан - часть русского мира. Кыргызы думают на русском языке
00:38 1867
Швеция закупает ракеты, способные достичь России
Швеция закупает ракеты, способные достичь России
24 ноября 2025, 23:53 1310
Израиль заподозрил США в связях с ХАМАС
Израиль заподозрил США в связях с ХАМАС
24 ноября 2025, 23:35 1178
Помощь Китая обходится России все дороже
Помощь Китая обходится России все дороже
24 ноября 2025, 21:16 3146
У кого повернется язык назвать это поражением?
У кого повернется язык назвать это поражением? наша аналитика
24 ноября 2025, 19:07 7046
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет... все еще актуально
24 ноября 2025, 15:39 17714
Всех убить, остальных превратить в сексуальных рабов
Всех убить, остальных превратить в сексуальных рабов с миру по нитке - голому рубашка
24 ноября 2025, 20:40 5122
Бомбят украинские города, гибнут люди
Бомбят украинские города, гибнут люди обновлено 21:45; видео
24 ноября 2025, 21:45 2759
AZAL на Dubai Airshow 2025: фокус на технологиях и безопасности
AZAL на Dubai Airshow 2025: фокус на технологиях и безопасности наш комментарий
24 ноября 2025, 20:30 1305
Жесткие бои в Украине
Жесткие бои в Украине
24 ноября 2025, 20:15 3864

ЭТО ВАЖНО

Россию атаковали беспилотники: сильные взрывы
Россию атаковали беспилотники: сильные взрывы видео
01:58 1396
Вице-премьер: Кыргызстан - часть русского мира. Кыргызы думают на русском языке
Вице-премьер: Кыргызстан - часть русского мира. Кыргызы думают на русском языке
00:38 1867
Швеция закупает ракеты, способные достичь России
Швеция закупает ракеты, способные достичь России
24 ноября 2025, 23:53 1310
Израиль заподозрил США в связях с ХАМАС
Израиль заподозрил США в связях с ХАМАС
24 ноября 2025, 23:35 1178
Помощь Китая обходится России все дороже
Помощь Китая обходится России все дороже
24 ноября 2025, 21:16 3146
У кого повернется язык назвать это поражением?
У кого повернется язык назвать это поражением? наша аналитика
24 ноября 2025, 19:07 7046
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет... все еще актуально
24 ноября 2025, 15:39 17714
Всех убить, остальных превратить в сексуальных рабов
Всех убить, остальных превратить в сексуальных рабов с миру по нитке - голому рубашка
24 ноября 2025, 20:40 5122
Бомбят украинские города, гибнут люди
Бомбят украинские города, гибнут люди обновлено 21:45; видео
24 ноября 2025, 21:45 2759
AZAL на Dubai Airshow 2025: фокус на технологиях и безопасности
AZAL на Dubai Airshow 2025: фокус на технологиях и безопасности наш комментарий
24 ноября 2025, 20:30 1305
Жесткие бои в Украине
Жесткие бои в Украине
24 ноября 2025, 20:15 3864
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться