USD 1.7000
EUR 1.9587
RUB 2.1501
Подписаться на уведомления
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Новость дня
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...

Азербайджанские школьники показали высокий результат в Астане

фото
24 ноября 2025, 21:49 996

19–21 ноября 2025 года в столице Казахстана Астане прошел Международный конкурс проектов «100 идей для СНГ» среди молодежи государств – участников СНГ.

На конкурс было подано 50 работ из 8 стран СНГ в номинациях «IT-сфера», «Медицина и здравоохранение», «Образование», «Рациональное природопользование» и «Социальная сфера», из которых 12 проектов вошли в число лучших.

Нашу страну на мероприятии представляли 9 проектов, авторами которых стали 9 школьников и один руководитель кружка.

Подготовленный учащимися лицея имени академика Зарифы Алиевой города Баку Омаром Эйвазлы и Мурадом Гасымовым проект победил в номинации «IT-сфера», а в номинации «Рациональное природопользование» - проект ученицы Школы АДА Бану Ибрагимовой.

Следует отметить, что программа «100 идей для СНГ» реализуется с 2014 года. Целью программы является содействие развитию инновационной деятельности среди молодежи в странах СНГ, поддержка инновационных инициатив молодежи, расширение международного сотрудничества.

Россию атаковали беспилотники: сильные взрывы
Россию атаковали беспилотники: сильные взрывы видео
01:58 1397
Вице-премьер: Кыргызстан - часть русского мира. Кыргызы думают на русском языке
Вице-премьер: Кыргызстан - часть русского мира. Кыргызы думают на русском языке
00:38 1868
Швеция закупает ракеты, способные достичь России
Швеция закупает ракеты, способные достичь России
24 ноября 2025, 23:53 1311
Израиль заподозрил США в связях с ХАМАС
Израиль заподозрил США в связях с ХАМАС
24 ноября 2025, 23:35 1181
Помощь Китая обходится России все дороже
Помощь Китая обходится России все дороже
24 ноября 2025, 21:16 3147
У кого повернется язык назвать это поражением?
У кого повернется язык назвать это поражением? наша аналитика
24 ноября 2025, 19:07 7046
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет... все еще актуально
24 ноября 2025, 15:39 17715
Всех убить, остальных превратить в сексуальных рабов
Всех убить, остальных превратить в сексуальных рабов с миру по нитке - голому рубашка
24 ноября 2025, 20:40 5123
Бомбят украинские города, гибнут люди
Бомбят украинские города, гибнут люди обновлено 21:45; видео
24 ноября 2025, 21:45 2762
AZAL на Dubai Airshow 2025: фокус на технологиях и безопасности
AZAL на Dubai Airshow 2025: фокус на технологиях и безопасности наш комментарий
24 ноября 2025, 20:30 1306
Жесткие бои в Украине
Жесткие бои в Украине
24 ноября 2025, 20:15 3864

ЭТО ВАЖНО

Россию атаковали беспилотники: сильные взрывы
Россию атаковали беспилотники: сильные взрывы видео
01:58 1397
Вице-премьер: Кыргызстан - часть русского мира. Кыргызы думают на русском языке
Вице-премьер: Кыргызстан - часть русского мира. Кыргызы думают на русском языке
00:38 1868
Швеция закупает ракеты, способные достичь России
Швеция закупает ракеты, способные достичь России
24 ноября 2025, 23:53 1311
Израиль заподозрил США в связях с ХАМАС
Израиль заподозрил США в связях с ХАМАС
24 ноября 2025, 23:35 1181
Помощь Китая обходится России все дороже
Помощь Китая обходится России все дороже
24 ноября 2025, 21:16 3147
У кого повернется язык назвать это поражением?
У кого повернется язык назвать это поражением? наша аналитика
24 ноября 2025, 19:07 7046
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет... все еще актуально
24 ноября 2025, 15:39 17715
Всех убить, остальных превратить в сексуальных рабов
Всех убить, остальных превратить в сексуальных рабов с миру по нитке - голому рубашка
24 ноября 2025, 20:40 5123
Бомбят украинские города, гибнут люди
Бомбят украинские города, гибнут люди обновлено 21:45; видео
24 ноября 2025, 21:45 2762
AZAL на Dubai Airshow 2025: фокус на технологиях и безопасности
AZAL на Dubai Airshow 2025: фокус на технологиях и безопасности наш комментарий
24 ноября 2025, 20:30 1306
Жесткие бои в Украине
Жесткие бои в Украине
24 ноября 2025, 20:15 3864
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться