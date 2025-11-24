Азербайджанские школьники показали высокий результат в Астане

19–21 ноября 2025 года в столице Казахстана Астане прошел Международный конкурс проектов «100 идей для СНГ» среди молодежи государств – участников СНГ.

На конкурс было подано 50 работ из 8 стран СНГ в номинациях «IT-сфера», «Медицина и здравоохранение», «Образование», «Рациональное природопользование» и «Социальная сфера», из которых 12 проектов вошли в число лучших.

Нашу страну на мероприятии представляли 9 проектов, авторами которых стали 9 школьников и один руководитель кружка.

Подготовленный учащимися лицея имени академика Зарифы Алиевой города Баку Омаром Эйвазлы и Мурадом Гасымовым проект победил в номинации «IT-сфера», а в номинации «Рациональное природопользование» - проект ученицы Школы АДА Бану Ибрагимовой.

Следует отметить, что программа «100 идей для СНГ» реализуется с 2014 года. Целью программы является содействие развитию инновационной деятельности среди молодежи в странах СНГ, поддержка инновационных инициатив молодежи, расширение международного сотрудничества.