Чехов призвали уехать

МИД Чехии рекомендовал гражданам республики покинуть Венесуэлу. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

«Вслед за предупреждением Федерального управления гражданской авиации США (FAA) большинство авиакомпаний отменили рейсы в Каракас и из него в связи с усилением военной активности в регионе. Мы рекомендуем гражданам Чешской Республики как можно быстрее покинуть территорию Венесуэлы, используя любые доступные возможности», - привело агентство выдержку из соответствующего документа внешнеполитического ведомства.

В Венесуэлу прервали полеты множество авиакомпаний из разных государств. Международное авиасообщение с этой страной пока поддерживается благодаря рейсам ее национальных авиакомпаний и колумбийской Wingo.

США, как напомнило агентство, с сентября направляют в карибский регион боевые корабли и самолеты. В ноябре американское присутствие там усилил крупнейший в мире авианосец Gerald R. Ford.

Ранее сообщалось, что глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн в понедельник посетит Пуэрто-Рико для проведения консультаций с командованием группировки ВМС США в Карибском море относительно ее готовности к военной операции против Венесуэлы. Вслед за этим стало известно, что пара стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США направляется к Венесуэле.

