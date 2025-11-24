USD 1.7000
EUR 1.9587
RUB 2.1501
Подписаться на уведомления
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Новость дня
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...

Израиль заподозрил США в связях с ХАМАС

24 ноября 2025, 23:35 1182

В израильских службах безопасности растет уверенность, что ХАМАС согласился на освобождение всех заложников и обсуждение плана Трампа благодаря секретным обещаниям посредников - Турции, Катара, Египта - при участии США. Об этом сообщает Ynet.

По данным источников, ХАМАС гарантировали, что после освобождения заложников в течение 72 часов его боевики, включая «Исламский джихад», смогут остаться в Газе как гражданские лица, не покидая сектор, как требует Израиль.

Это фактически позволяет организации сохранить влияние «за кулисами». В Израиле опасаются, что разоружение ХАМАС может пройти не силовым путем, а по условиям, согласованным между посредниками и руководством движения.

Согласно плану, международные силы будут разоружать группировки только в рамках согласованных параметров, что позволит ХАМАС сдавать лишь ракеты и дроны, но сохранять стрелковое оружие и взрывчатку. Израильские эксперты предупреждают: такой подход даст ХАМАС возможность восстановить инфраструктуру, включая производство вооружений и сеть туннелей, продолжая скрытую войну против Израиля. 

Россию атаковали беспилотники: сильные взрывы
Россию атаковали беспилотники: сильные взрывы видео
01:58 1399
Вице-премьер: Кыргызстан - часть русского мира. Кыргызы думают на русском языке
Вице-премьер: Кыргызстан - часть русского мира. Кыргызы думают на русском языке
00:38 1869
Швеция закупает ракеты, способные достичь России
Швеция закупает ракеты, способные достичь России
24 ноября 2025, 23:53 1312
Израиль заподозрил США в связях с ХАМАС
Израиль заподозрил США в связях с ХАМАС
24 ноября 2025, 23:35 1183
Помощь Китая обходится России все дороже
Помощь Китая обходится России все дороже
24 ноября 2025, 21:16 3148
У кого повернется язык назвать это поражением?
У кого повернется язык назвать это поражением? наша аналитика
24 ноября 2025, 19:07 7047
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет... все еще актуально
24 ноября 2025, 15:39 17715
Всех убить, остальных превратить в сексуальных рабов
Всех убить, остальных превратить в сексуальных рабов с миру по нитке - голому рубашка
24 ноября 2025, 20:40 5124
Бомбят украинские города, гибнут люди
Бомбят украинские города, гибнут люди обновлено 21:45; видео
24 ноября 2025, 21:45 2763
AZAL на Dubai Airshow 2025: фокус на технологиях и безопасности
AZAL на Dubai Airshow 2025: фокус на технологиях и безопасности наш комментарий
24 ноября 2025, 20:30 1306
Жесткие бои в Украине
Жесткие бои в Украине
24 ноября 2025, 20:15 3864

ЭТО ВАЖНО

Россию атаковали беспилотники: сильные взрывы
Россию атаковали беспилотники: сильные взрывы видео
01:58 1399
Вице-премьер: Кыргызстан - часть русского мира. Кыргызы думают на русском языке
Вице-премьер: Кыргызстан - часть русского мира. Кыргызы думают на русском языке
00:38 1869
Швеция закупает ракеты, способные достичь России
Швеция закупает ракеты, способные достичь России
24 ноября 2025, 23:53 1312
Израиль заподозрил США в связях с ХАМАС
Израиль заподозрил США в связях с ХАМАС
24 ноября 2025, 23:35 1183
Помощь Китая обходится России все дороже
Помощь Китая обходится России все дороже
24 ноября 2025, 21:16 3148
У кого повернется язык назвать это поражением?
У кого повернется язык назвать это поражением? наша аналитика
24 ноября 2025, 19:07 7047
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет... все еще актуально
24 ноября 2025, 15:39 17715
Всех убить, остальных превратить в сексуальных рабов
Всех убить, остальных превратить в сексуальных рабов с миру по нитке - голому рубашка
24 ноября 2025, 20:40 5124
Бомбят украинские города, гибнут люди
Бомбят украинские города, гибнут люди обновлено 21:45; видео
24 ноября 2025, 21:45 2763
AZAL на Dubai Airshow 2025: фокус на технологиях и безопасности
AZAL на Dubai Airshow 2025: фокус на технологиях и безопасности наш комментарий
24 ноября 2025, 20:30 1306
Жесткие бои в Украине
Жесткие бои в Украине
24 ноября 2025, 20:15 3864
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться