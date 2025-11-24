Израиль заподозрил США в связях с ХАМАС

В израильских службах безопасности растет уверенность, что ХАМАС согласился на освобождение всех заложников и обсуждение плана Трампа благодаря секретным обещаниям посредников - Турции, Катара, Египта - при участии США. Об этом сообщает Ynet.

По данным источников, ХАМАС гарантировали, что после освобождения заложников в течение 72 часов его боевики, включая «Исламский джихад», смогут остаться в Газе как гражданские лица, не покидая сектор, как требует Израиль.

Это фактически позволяет организации сохранить влияние «за кулисами». В Израиле опасаются, что разоружение ХАМАС может пройти не силовым путем, а по условиям, согласованным между посредниками и руководством движения.

Согласно плану, международные силы будут разоружать группировки только в рамках согласованных параметров, что позволит ХАМАС сдавать лишь ракеты и дроны, но сохранять стрелковое оружие и взрывчатку. Израильские эксперты предупреждают: такой подход даст ХАМАС возможность восстановить инфраструктуру, включая производство вооружений и сеть туннелей, продолжая скрытую войну против Израиля.