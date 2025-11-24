USD 1.7000
Швеция закупает ракеты, способные достичь России

24 ноября 2025, 23:53

Вооруженные силы Швеции намерены закупить крылатые ракеты с радиусом действия в 2 тыс. км, способные достичь целей в глубине России. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на доклад руководства ВС королевства.

По словам начальника Генштаба ВС Швеции Карла-Юхана Эдстрёма, такие ракеты могут использовать в случае «нападения России на НАТО».

«Речь может идти о чем угодно, начиная от систем управления и датчиков и заканчивая критически важной инфраструктурой», - приводит его слова телеканал.

В документе также говорится о необходимости замены минных тральщиков. С одной стороны, они уже начинают устаревать, а с другой - растет необходимость защиты торгового флота.

Как отмечается в пресс-релизе ВС Швеции, приоритетами для них являются контроль над Балтийским морем в долгосрочной перспективе - где ситуация на море и в воздухе критически важна для мобильности, подкреплений и снабжения, противовоздушная и противоракетная оборона во всем районе операций НАТО - как для защиты собственных подразделений, так и для укрепления устойчивости северного фланга, а также надежная логистическая сеть и защита подразделений и объектов, развитие беспилотных систем и усиление киберзащиты.

