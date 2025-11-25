Сербы открывают прямые рейсы в Баку

Национальный авиаперевозчик Сербии Air Serbia находится на завершающей стадии переговоров с азербайджанской стороной об открытии следующим летом прямых рейсов по маршруту Белград-Баку. Об этом гендиректор авиакомпании Иржи Марек заявил Радио и телевидению Сербии (RTS).

По его словам, в Air Serbia также рассматривают возможность запуска нового рейса на Ближний Восток.

«В Европе мы планируем еще больше расширить нашу сеть, а также открыть новые направления. После успешного (запуска прямого рейса в) Тбилиси мы находимся на завершающей стадии переговоров о запуске нашего следующего маршрута в Баку. Решение будет принято в ближайшее время. Мы также рассматриваем направление на Ближнем Востоке», - рассказал Марек RTS.