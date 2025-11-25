USD 1.7000
EUR 1.9587
RUB 2.1501
Подписаться на уведомления
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Новость дня
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...

Сербы открывают прямые рейсы в Баку

01:26 687

Национальный авиаперевозчик Сербии Air Serbia находится на завершающей стадии переговоров с азербайджанской стороной об открытии следующим летом прямых рейсов по маршруту Белград-Баку. Об этом гендиректор авиакомпании Иржи Марек заявил Радио и телевидению Сербии (RTS).

По его словам, в Air Serbia также рассматривают возможность запуска нового рейса на Ближний Восток.

«В Европе мы планируем еще больше расширить нашу сеть, а также открыть новые направления. После успешного (запуска прямого рейса в) Тбилиси мы находимся на завершающей стадии переговоров о запуске нашего следующего маршрута в Баку. Решение будет принято в ближайшее время. Мы также рассматриваем направление на Ближнем Востоке», - рассказал Марек RTS.

Россию атаковали беспилотники: сильные взрывы
Россию атаковали беспилотники: сильные взрывы видео
01:58 1399
Вице-премьер: Кыргызстан - часть русского мира. Кыргызы думают на русском языке
Вице-премьер: Кыргызстан - часть русского мира. Кыргызы думают на русском языке
00:38 1870
Швеция закупает ракеты, способные достичь России
Швеция закупает ракеты, способные достичь России
24 ноября 2025, 23:53 1313
Израиль заподозрил США в связях с ХАМАС
Израиль заподозрил США в связях с ХАМАС
24 ноября 2025, 23:35 1184
Помощь Китая обходится России все дороже
Помощь Китая обходится России все дороже
24 ноября 2025, 21:16 3148
У кого повернется язык назвать это поражением?
У кого повернется язык назвать это поражением? наша аналитика
24 ноября 2025, 19:07 7050
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет... все еще актуально
24 ноября 2025, 15:39 17717
Всех убить, остальных превратить в сексуальных рабов
Всех убить, остальных превратить в сексуальных рабов с миру по нитке - голому рубашка
24 ноября 2025, 20:40 5126
Бомбят украинские города, гибнут люди
Бомбят украинские города, гибнут люди обновлено 21:45; видео
24 ноября 2025, 21:45 2763
AZAL на Dubai Airshow 2025: фокус на технологиях и безопасности
AZAL на Dubai Airshow 2025: фокус на технологиях и безопасности наш комментарий
24 ноября 2025, 20:30 1306
Жесткие бои в Украине
Жесткие бои в Украине
24 ноября 2025, 20:15 3864

ЭТО ВАЖНО

Россию атаковали беспилотники: сильные взрывы
Россию атаковали беспилотники: сильные взрывы видео
01:58 1399
Вице-премьер: Кыргызстан - часть русского мира. Кыргызы думают на русском языке
Вице-премьер: Кыргызстан - часть русского мира. Кыргызы думают на русском языке
00:38 1870
Швеция закупает ракеты, способные достичь России
Швеция закупает ракеты, способные достичь России
24 ноября 2025, 23:53 1313
Израиль заподозрил США в связях с ХАМАС
Израиль заподозрил США в связях с ХАМАС
24 ноября 2025, 23:35 1184
Помощь Китая обходится России все дороже
Помощь Китая обходится России все дороже
24 ноября 2025, 21:16 3148
У кого повернется язык назвать это поражением?
У кого повернется язык назвать это поражением? наша аналитика
24 ноября 2025, 19:07 7050
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет... все еще актуально
24 ноября 2025, 15:39 17717
Всех убить, остальных превратить в сексуальных рабов
Всех убить, остальных превратить в сексуальных рабов с миру по нитке - голому рубашка
24 ноября 2025, 20:40 5126
Бомбят украинские города, гибнут люди
Бомбят украинские города, гибнут люди обновлено 21:45; видео
24 ноября 2025, 21:45 2763
AZAL на Dubai Airshow 2025: фокус на технологиях и безопасности
AZAL на Dubai Airshow 2025: фокус на технологиях и безопасности наш комментарий
24 ноября 2025, 20:30 1306
Жесткие бои в Украине
Жесткие бои в Украине
24 ноября 2025, 20:15 3864
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться