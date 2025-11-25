Трамп обратил свой взор на «Братьев-мусульман»

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который предписывает начать процесс признания отдельных подразделений движения «Братья-мусульмане» террористическими организациями. Указ сосредоточен на филиалах «Братьев-мусульман» в Ливане, Иордании и Египте.

«Братья-мусульмане» - международная религиозно-политическая ассоциация, признанная террористической в ряде стран. Основана в марте 1928 года проповедником Хасаном аль-Банна в городе Исмаилия (Египет). В 1933 году штаб-квартира организации была перенесена в Каир.

Хасан аль-Банна описывал ассоциацию как «салафитское движение, ортодоксальный путь, суфийскую реальность, политическую организацию, спортивную группу, научное и культурное общество, хозяйственную компанию и социальную идею». После его убийства в 1949 году одним из ключевых идеологов движения стал писатель Сейид Кутб, казненный в 1966 году.

Юридический статус организации различается в зависимости от государства. В ряде стран она действует легально, а связанные с ней политические партии представлены в парламентах — например, партия «Возрождение» в Тунисе, Национальный конгресс в Судане (до 2019 года), партия «Ислах» в Йемене и др.

В то же время «Братья-мусульмане» признаны террористической организацией в Бахрейне, Египте, России, Сирии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Казахстане и Таджикистане.