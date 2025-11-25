Россию атаковали беспилотники: сильные взрывы

В Новороссийске Краснодарского края РФ уже несколько часов продолжается атака беспилотников.
Как пишут российские СМИ, обломками БПЛА поврежден многоквартирный дом.
Сирены тревоги и взрывы слышны также в Геленджике, Туапсе, Анапе и Краснодаре.
Сообщается, что систему оповещения в Новороссийске взломали хакеры: в некоторых районах жители получали предупреждения о химической, радиоактивной и штормовой угрозах.
В результате атаки БПЛА повреждена квартира на верхнем этаже 16-этажного дома, осколками задело несколько автомобилей. На месте работают службы. За последние три часа над Черным морем и Краснодарским краем сбито 18 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
November 24, 2025
November 24, 2025
November 24, 2025