Атака на Киев: горят жилые дома, растет число жертв...

В Киеве число погибших в результате российской атаки возросло до двух, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
«В Киеве в результате ночной атаки два человека погибли, шесть пострадали, 18 человек спасены, среди них трое детей», — сообщили спасатели, добавив, что продолжают работать на местах попаданий и падений обломков.
Воздушные силы и власти сообщали, что Украина подверглась комбинированной атаке ракет и дронов. В Днепровском районе Киева в результате попадания в девятиэтажный дом начался пожар, жертвами которого стали два человека. Кроме того, было попадание в 22-этажный жилой дом в Печерском районе.
Российские военные массированный удар пока не комментировали.
* * * 07:34
Российские войска в ночь на вторник, 25 ноября, нанесли массированный удар по украинской столице Киеву и области.
По данным главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, в результате атаки погиб один человек, пострадали семь мирных жителей города, двое из них госпитализированы.
Спасатели уточняют, что человек погиб в результате попадания и пожара в девятиэтажном доме в Днепровском районе.
Из 22-этажного жилого дома в Печерском районе столицы эвакуировали жителей, написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко. «В доме разрушения на уровне 4-7-го этажей и пожар», - уточнил он. В Днепровском районе города - на левом берегу Днепра - произошло прямое попадание российского БПЛА в 9-этажный жилой дом, что повлекло разрушения и пожар на 6-7-м этажах, сообщила ГСЧС Украины. «Всего спасено 8 человек. Еще 4 пострадавших самостоятельно обратились за помощью к медикам», - пишет в в соцсетях служба.
Об атаке ракетами и дронами на Киевскую область сообщил начальник областной военной администрации Николай Калашник. «Под комбинированным ударом …мирные населенные пункты области», - говорится в его сообщении в Telegram.
Министерство энергетики Украины заявило о массированной комбинированной атаке на энергетическую инфраструктуру страны.