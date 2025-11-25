Атака на Киев: горят жилые дома, растет число жертв...

В Киеве число погибших в результате российской атаки возросло до двух, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. «В Киеве в результате ночной атаки два человека погибли, шесть пострадали, 18 человек спасены, среди них трое детей», — сообщили спасатели, добавив, что продолжают работать на местах попаданий и падений обломков. Воздушные силы и власти сообщали, что Украина подверглась комбинированной атаке ракет и дронов. В Днепровском районе Киева в результате попадания в девятиэтажный дом начался пожар, жертвами которого стали два человека. Кроме того, было попадание в 22-этажный жилой дом в Печерском районе. Российские военные массированный удар пока не комментировали.

* * * 07:34 Российские войска в ночь на вторник, 25 ноября, нанесли массированный удар по украинской столице Киеву и области. По данным главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, в результате атаки погиб один человек, пострадали семь мирных жителей города, двое из них госпитализированы.