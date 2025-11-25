Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби

На встрече представителей США и России в Абу-Даби 25 ноября американский министр армии Дэн Дрисколл представит российской стороне «мирный план» по Украине. Речь идет о плане, сокращенном до 19 пунктов после встречи с Украиной и представителями ЕС в Женеве, сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
После переговоров 23 ноября первоначальный документ, насчитывавший 28 пунктов, решили сократить до 19. По данным Politico, из него были исключены вопросы, касающиеся территориальных вопросов. Эти темы, по данным издания, предложили вынести на отдельные переговоры между президентами Украины Владимиром Зеленским и лидером США Дональдом Трампом.
ABC News пишет, что Дрисколл показал россиянам мирный план из 19 пунктов, который больше не ограничивает численность ВСУ
Дрисколл встретился в Абу-Даби с российской делегацией 24 ноября, на 25-е назначен еще один раунд переговоров, сообщило CBS News. Американский чиновник в комментарии CBS уточнил, что встреча 25 ноября назначена, «чтобы обсудить мирный процесс и быстро продвинуть мирные переговоры вперед».
«Вся команда президента Трампа, включая госсекретаря Рубио, специального посланника Уиткоффа и многих других, в течение 10 месяцев работала сообща, чтобы положить конец бессмысленной и разрушительной войне», — говорится в заявлении Госдепартамента.
Дрисколл — неожиданный новый международный переговорщик, которого Трамп называет своим «парнем по дронам» из-за его работы над программами модернизации армии. Часть прошлой недели он провел в Киеве, где встретился с Зеленским и десятками послов, а затем присоединился к Рубио и другим в Женеве для встречи с европейскими лидерами.
Министр армии США Дэниел Дрисколл находится в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, где встретился с представителями России для обсуждения мирного соглашения. Об этом сообщил CBS News со ссылкой на двух американских чиновников и два дипломатических источника.
По словам одного из собеседников телеканала, Дрисколл встречался с российской делегацией вечером 24 ноября, еще один раунд переговоров запланирован на 25 ноября.
«У него [Дрисколла] запланирована новая встреча с ними [представителями России] в течения дня [25 ноября], чтобы обсудить мирный процесс и быстро продвинуть мирные переговоры вперед», — рассказал американский чиновник.
Состав российской делегации неизвестен. Кто еще входит в американскую делегацию, не уточняется.
Информацию CBS подтверждают источники Financial Times. При этом, по данным FT, в Абу-Даби Дрисколл также должен встретиться с руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым. Проходила ли трехсторонняя встреча представителей Москвы, Киева и Вашингтона в Абу-Даби, неизвестно.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 ноября говорил, что на этой неделе переговоры между представителями России и США не запланированы, но Москва остается открытой для них.
23 ноября в Женеве состоялись переговоры США, Украины и европейских стран, посвященные обсуждению мирного плана Дональда Трампа. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что прошедшая встреча стала «самой продуктивной за все время» попыток Трампа прекратить войну. Возглавлявший украинскую делегацию глава Офиса президента Андрей Ермак также назвал диалог «очень продуктивным». По информации FT, после переговоров в Женеве мирный план Трампа, в котором изначально было 28 пунктов, сократился до 19.