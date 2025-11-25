Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби

На встрече представителей США и России в Абу-Даби 25 ноября американский министр армии Дэн Дрисколл представит российской стороне «мирный план» по Украине. Речь идет о плане, сокращенном до 19 пунктов после встречи с Украиной и представителями ЕС в Женеве, сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

После переговоров 23 ноября первоначальный документ, насчитывавший 28 пунктов, решили сократить до 19. По данным Politico, из него были исключены вопросы, касающиеся территориальных вопросов. Эти темы, по данным издания, предложили вынести на отдельные переговоры между президентами Украины Владимиром Зеленским и лидером США Дональдом Трампом.

ABC News пишет, что Дрисколл показал россиянам мирный план из 19 пунктов, который больше не ограничивает численность ВСУ

Дрисколл встретился в Абу-Даби с российской делегацией 24 ноября, на 25-е назначен еще один раунд переговоров, сообщило CBS News. Американский чиновник в комментарии CBS уточнил, что встреча 25 ноября назначена, «чтобы обсудить мирный процесс и быстро продвинуть мирные переговоры вперед».

«Вся команда президента Трампа, включая госсекретаря Рубио, специального посланника Уиткоффа и многих других, в течение 10 месяцев работала сообща, чтобы положить конец бессмысленной и разрушительной войне», — говорится в заявлении Госдепартамента.

Дрисколл — неожиданный новый международный переговорщик, которого Трамп называет своим «парнем по дронам» из-за его работы над программами модернизации армии. Часть прошлой недели он провел в Киеве, где встретился с Зеленским и десятками послов, а затем присоединился к Рубио и другим в Женеве для встречи с европейскими лидерами.