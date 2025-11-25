Крушение самолета AZAL: когда завершат расследование

Правительство Казахстана до конца 2025 года представит информацию о расследовании авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), произошедшей вблизи аэропорта Актау. Об этом сообщил на брифинге вице-министр транспорта Казахстана Максат Калиакпаров.

По его словам, расследование продолжается, и после первых предварительных итогов, представленных через три месяца соответствующей комиссии, проводится более глубокая техническая экспертиза. Калиакпаров отметил, что работа сложная и включает ряд комплексных исследований. Он подчеркнул, что по завершении расследования отчет, как и предыдущий, будет полностью представлен СМИ.

Вице-министр назвал расследование чрезвычайно серьезным и добавил, что предоставить обновленную информацию планируется до конца текущего года.

Напомним, 25 декабря 2024 года самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший по маршруту Баку – Грозный, потерпел крушение недалеко от Актау. На борту находились 62 человека — 37 граждан Азербайджана, 16 России, 6 Казахстана, 3 Кыргызстана, а также 5 членов экипажа. Погибли 38 человек, 29 пассажиров, включая троих детей, выжили. По предварительным данным, причиной катастрофы могло стать физическое и техническое внешнее вмешательство, произошедшее в воздушном пространстве России над Грозным.