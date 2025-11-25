Исполнительная власть Баку: мы действуем строго в рамках закона!

В ведомстве подчеркнули, что, вопреки сведениям, приведенным в статье, в период с 2008 по 2013 год в Ясамальском районе, известном как «Советская», не проводились работы по выкупу зданий и помещений для государственных нужд и их последующему сносу. По данным Исполнительной власти, такие мероприятия относятся к более позднему времени.

Согласно официальной информации, из шести объектов, указанных в публикации как «утраченные», три водонапорные башни существуют и сегодня: одна включена в перечень охраняемых памятников истории и культуры, а две другие рекомендованы экспертами к внесению в этот список с 2025 года.

Оставшиеся три объекта ранее действительно числились памятниками истории и культуры. Однако в 2016 году специалисты Национальной академии наук Азербайджана совместно с сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям провели обследование и установили, что эти здания утратили конструктивную устойчивость. Более того, в отношении двух из них возникли сомнения относительно правомерности их первоначального включения в список памятников.

Особое внимание было уделено зданию бывшей бани по адресу улица Муртузы Мухтарова, 83. Построенное в 1888 году по проекту архитектора Мешади Гасыма Исмаилова, оно первоначально функционировало как мечеть. В советский период местные жители называли его баней, чтобы избежать вмешательства властей. По информации ведомства, к моменту обследования объект, просуществовавший более ста лет, находился в аварийном состоянии.

На основании экспертных заключений эти здания постановлением Кабинета Министров Азербайджана № 196 от 18 мая 2016 года были исключены из списка охраняемых памятников. Жилые помещения были выкуплены государством для общественных нужд, после чего здания демонтировались, а на их месте создан Центральный парк.

Под снос попали следующие объекты:

- жилой дом братьев Тахмазовых по адресу Мирзаага Алиева, 124 (1900 год, трехэтажный);

- жилой дом Гулама Мирзы Шарифзаде на улице Мирзаага Алиева, 115 (1900 год, трехэтажный, скромного архитектурного облика)

- водонапорная башня на пересечении улиц Сулеймана Рагимова и Абдуллы Шаига, построенная в конце XIX века при создании Шолларского водопровода.

При этом водонапорная башня была перенесена на новую площадку в Центральном парке рядом с мечетью Тезе-Пир с полным сохранением исторического облика. Сегодня она является одним из примечательных архитектурных объектов парковой зоны и привлекает внимание как жителей Баку, так и гостей столицы.